El emotivo reencuentro de dos hermanas que llevaban meses sin verse

MADRID, 4 Ene. (EDIZIONES)

Esta joven sorprendi√≥ a sus seres queridos tras volver a casa desde Luisiana para celebrar el nuevo a√Īo.

Nicole Deluca, de 23 a√Īos, ayud√≥ a su hermana Olivia a sorprender a su trilliza Grace y a algunos de sus amigos en la ciudad de Nueva York. Olivia tambi√©n quiso sorprender a sus padres en Connecticut (Estados Unidos).

Olivia llevaba seis meses fuera, pero Grace afirm√≥ que le parecieron a√Īos. "Me alegr√© mucho de que me eligiera para ayudarle a hacer esta sorpresa y me encant√≥ que lo hayamos conseguido", fueron las palabras de Nicole, autora del v√≠deo.