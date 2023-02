El Empire State Building celebra el romance en la ciudad de NY con experiencias del Día de San Valentín en todo el mes de febrero

Nueva york--(business wire)--feb. 8, 2023--

El amor está en el aire en el Empire State Building (ESB) con una celebración del Día de San Valentín que incluye un paquete de propuesta inolvidable, iluminación de la torre, regalos y ofertas especiales durante todo el mes de febrero para los visitantes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230207005880/es/

Empire State Building Valentine's Day 86th Floor Observatory (Photo: Business Wire)

“El Observatorio renovado del edificio más romántico del mundo atrae la atención de visitantes de todo el globo para una experiencia auténtica en el centro de la ciudad de Nueva York”, expresó Jean-Yves Ghazi, presidente del Empire State Building Observatory. “Nuestras notables vistas les ofrecen a los visitantes el telón perfecto para una fecha o propuesta excepcional”.

“Es la época del romance y como marca fundada por sobre todas las cosas en el amor, Sandals Resorts está aquí para recordarles a las parejas la importancia de celebrar el amor”, manifestó Luisana Suegart, directora de Relaciones Públicas para los Representantes del Mundo de Sandals Resorts. “Los estudios recientes de nuestro Instituto del Romance encontraron que un ingrediente clave para las relaciones prósperas es hacer un tiempo para la reconexión, y las parejas se sienten más cercanas cuando están de vacaciones y, olvídese de los chocolates, la mayoría está de acuerdo en que una escapada es el regalo más romántico. Regalarles a estas parejas especiales una escapada idílica caribeña es nuestra manera de celebrar ese hito sumamente importante”.

Las imágenes de alta resolución y material complementario del Empire State Building, la iluminación de la torre programada para el Día de San Valentín y todas las próximas ofertas exclusivas se pueden descargar aquí.

Se puede encontrar más información sobre el Empire State Building Observatory en línea.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el “edificio más famoso del mundo", propiedad del Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se yergue más de 1454 pies (443 metros) sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. Se invirtieron 165 millones de dólares en la renovación del Empire State Building Observatory Experience para crear una experiencia totalmente nueva, con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en el piso 102 o con ventanas que van desde el suelo hasta el techo. El viaje al famoso observatorio del piso 86 o de renombre mundial y el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes durante toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la emblemática historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. Obtenga más información en www.esbnyc.com. Declarado el "edificio favorito de Estados Unidos" por el Instituto Americano de Arquitectos, es el destino turístico más popular del mundo según Uber, la atracción número 1 de Estados Unidos en la edición 2022 de Travelers’ Choice Best of the Best de Tripadvisor y la atracción número 1 de Nueva York según Lonely Planet y recibe todos los años a más de 4 millones de visitantes de todo el mundo.

Desde 2011, el edificio funciona íntegramente con electricidad eólica renovable y sus numerosos pisos albergan principalmente una variada gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y conseguir entradas para la Observatory Experience en el observatorio, visite esbnyc.com o siga las páginas del edificio de Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

Fuente: Empire State Realty Trust, Inc. Categoría: Observatorio

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230207005880/es/

contact: prensa:

Empire State Realty Trust

Brock Talbot

347-804-7863

btalbot@esrtreit.com

Keyword: united states north america new york

Industry keyword: men tourist attractions retail other travel lodging destinations travel consumer luxury construction & property vacation lgbtq+ women reit

SOURCE: Empire State Realty Trust, Inc.

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 02/08/2023 04:09 am/disc: 02/08/2023 04:09 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230207005880/es

AP