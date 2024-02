Nueva york--(business wire)--feb. 13, 2024--

Conviértase en un VIP del ESB. El Empire State Building (ESB) anunció hoy su nuevo programa de embajadores para los neoyorquinos que reciben invitados en Nueva York y los superfans de su mundialmente famosa Observatory Experience. Los visitantes ganan puntos en el programa de fidelidad por cada entrada que se adquiere en el sitio web del ESB para los Observatorios de las plantas 86 y 102 y los canjean por experiencias y objetos coleccionables gratuitos.

“Cada visita al Empire State Building es única, y hemos facilitado a nuestros fieles lugareños que traen a sus invitados y a nuestros superfans la posibilidad de disfrutar una y otra vez de las exposiciones y las incomparables vistas de nuestro reimaginado Observatorio", dijo Jean-Yves Ghazi, presidente del Empire State Building Observatory. "Queremos mostrar a nuestros fans nuestro agradecimiento por su fidelidad y ofrecerles acceso exclusivo a experiencias premium y auténticas y a las mejores vistas desde el corazón de Nueva York".

Los miembros progresarán a través de cuatro niveles y obtendrán recompensas en cada uno de ellos:

Cada nuevo miembro del Programa de Embajadores recibirá un NFT personalizado al inscribirse. Por cada nivel alcanzado, los miembros recibirán más NFT personalizados, desarrollados y distribuidos en colaboración con Uptop, que muestran el "Edificio más famoso del mundo" sobre un fondo Art Déco en el tono metálico correspondiente al nivel. Los NFT exclusivos sirven como recuerdo digital y como llave para desbloquear sus recompensas personalizadas.

Los visitantes que se unan al Programa Embajador y que hayan comprado entradas a partir del 1 de febrero de 2024 recibirán automáticamente puntos y el nuevo NFT de socio para su última compra con carácter retroactivo. Los puntos y el estatus adquiridos se mantienen hasta su canje y no caducan.

El Observatorio del Empire State Building ha sido objeto recientemente de una remodelación de $165 millones que incluye una entrada exclusiva para los visitantes, un museo envolvente con nueve galerías, nuevos uniformes a medida para los anfitriones del Observatorio y los emblemáticos Observatorios de las plantas 86 y 102 . Recientemente, los viajeros de Tripadvisor han votado la nueva experiencia del Observatorio como la atracción número uno de Estados Unidos durante dos años consecutivos.

Puede inscribirse en el Programa de Embajadores aquí.

Puede ver imágenes de alta resolución aquí. Puede obtener más información sobre el Observatorio del Empire State Building en línea.

Acerca del Empire State Building

The Empire State Building, el "edificio más famoso del mundo", propiedad de Empire State Realty Trust , Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1454 pies sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. La remodelación de $165 millones del Empire State Building Observatory Experience crea una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un observatorio rediseñado en la planta 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso Observatorio de la Planta 86 el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y más allá, orienta a los visitantes para toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la emblemática historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. El Empire State Building Observatory Experience recibe a millones de visitantes cada año y fue declarado "Edificio favorito de Estados Unidos" por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino turístico más popular del mundo por Uber, la atracción n.º 1 de Estados Unidos por segundo año consecutivo en los premios Travelers' Choice Awards 2023 de Tripadvisor: Best of the Best, y la atracción número 1 de Nueva York en la Ultimate Travel List de Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable y en sus numerosos pisos se aloja una diversa gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para reservar entradas para la experiencia del Observatorio, visite esbnyc.com o siga la página web del edificio en Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

