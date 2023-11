Nueva york--(business wire)--nov. 8, 2023--

¡Hay lugar para todos en la buena lista del ESB! El Empire State Building (ESB) anunció planes para tratar a todos los días como días festivos ya que celebra el 20.° aniversario del clásico navideño de New Line Cinema “Elf” con una iluminación especial de la torre, proyecciones de películas y decoración temática en el Observatorio hasta la época de las fiestas. La querida película, que se estrenó en 2003, presenta a Buddy el Elfo, que viaja desde el Polo Norte hasta la Ciudad de Nueva York para conocer a su padre en su oficina en el Empire State Building.

“El Empire State Building desempeña un papel fundamental en cientos de películas y programas de televisión, y ‘Elf’ se ha convertido en un famoso clásico”, manifestó Jean-Yves Ghazi, presidente del Observatorio del Empire State Building. “Ahora, nuestros invitados pueden seguir las huellas de Buddy el Elfo en una experiencia navideña especial que da vida a sus aventuras en el mismísimo lugar donde se rodó la película”.

Las celebraciones para el aniversario especial incluyen:

Hace poco se invirtieron 165 millones de dólares en la renovación del Empire State Building Observatory Experience que cuenta con un lobby nuevo, un museo interactivo con nueve galerías, uniformes nuevos para huéspedes y emblemáticos Observatorios en los pisos 86 y 102. La Observatory Experience hace poco fue nombrada como la atracción n.° 1 de EE. UU. por los viajeros de TripAdvisor, por segundo año consecutivo. Envíe CONNECT al 274-16 para recibir información sobre cada una de las luces de la torre del Empire State Building.

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el "Edificio más famoso del mundo", propiedad del Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se yergue a más de 1454 pies (443 metros) sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. Se invirtieron 165 millones de dólares en la renovación del Empire State Building Observatory Experience para crear una experiencia totalmente nueva, con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galerías y un Observatorio rediseñado en el piso 102 con ventanas que van desde el suelo hasta el techo. El viaje al famoso Observatorio del piso 86 de renombre mundial y el único observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York e incluso más lejanas, orienta a los visitantes durante toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la emblemática historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. La Empire State Building Observatory Experience recibe a millones de visitantes y fue declarado el "edificio favorito de Estados Unidos" por el Instituto Americano de Arquitectos, es el destino turístico más popular del mundo según Uber, la atracción número 1 de Estados Unidos en la edición 2023 de Travelers’ Choice Best of the Best de Tripadvisor y la atracción número 1 de Nueva York según Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona íntegramente con electricidad eólica renovable y sus numerosos pisos albergan principalmente una variada gama de inquilinos de oficinas como LinkedIn y Shutterstock, así como opciones comerciales como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para más información y para conseguir entradas para la Observatory Experience en el observatorio, visite esbnyc.com o siga el Facebook, X (ex Twitter), Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

