El Empire State Building y la Space Needle se unen para celebrar el 30 aniversario de Sleepless in Seattle

El Empire State Building y la Space Needle anuncian hoy una colaboraci√≥n especial para celebrar los 30 a√Īos del estreno en cines, en junio de 1993, de la pel√≠cula Sleepless in Seattle (Sinton√≠a de amor). La colaboraci√≥n de costa a costa, que cuenta con el apoyo de Sony Pictures Home Entertainment, Alaska Airlines, Visit Seattle, New York City Tourism + Conventions y Seattle Center, incluir√° la iluminaci√≥n simult√°nea de ambos monumentos, proyecciones especiales de la entra√Īable pel√≠cula, actividades en ambas atracciones y un sorteo para que dos afortunados ganadores revivan algunos de los principales momentos cinematogr√°ficos con un viaje de una semana a Seattle y Nueva York.

‚ÄúComo superfans de Sleepless in Seattle, hemos podido ver en primera fila a visitantes de todo el mundo haciendo realidad sus sue√Īos de comedia rom√°ntica en la Ciudad Esmeralda‚ÄĚ, afirm√≥ Randy Cot√©, director de marketing de la Space Needle. ‚ÄúNo se puede negar que Sleepless in Seattle ha conectado a millones de personas, desde Seattle a Nueva York, y en todas partes. La Space Needle est√° encantada de colaborar con el Empire State Building para ayudar a m√°s gente a crear recuerdos celebrando el 30 aniversario este verano‚ÄĚ.

‚ÄúEl Empire State Building y su reimaginado Observatorio han protagonizado innumerables momentos cinematogr√°ficos, y uno de los m√°s queridos para muchos ser√° siempre Sleepless in Seattle, que culmina en la cima del ‚ÄúEdificio m√°s rom√°ntico en el mundo‚ÄĚ, aqu√≠ mismo, en el coraz√≥n de Manhattan‚ÄĚ, coment√≥ Jean-Yves Ghazi, presidente del Observatorio del Empire State Building. ‚ÄúEstamos encantados de honrar el aniversario de una pel√≠cula as√≠ con nuestros amigos de Seattle y celebrar la calidez y el amor que los fans siguen sintiendo 30 a√Īos despu√©s cuando ven la pel√≠cula y luego nos visitan para experimentarla por su cuenta‚ÄĚ.

Los festejos en torno al aniversario incluir√°n lo siguiente:

Acerca del Empire State Building

El Empire State Building, el ‚Äúedificio m√°s famoso en el mundo‚ÄĚ, propiedad de Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT: NYSE), se eleva 1.454 pies sobre Midtown Manhattan desde la base hasta la antena. La reimaginaci√≥n de $165 millones del Empire State Building Observatory Experience crea una experiencia totalmente nueva con una entrada exclusiva para invitados, un museo interactivo con nueve galer√≠as y un observatorio redise√Īado en el piso 102 con ventanas que van del suelo al techo. El viaje al mundialmente famoso 86 th Floor Observatory, el √ļnico observatorio al aire libre de 360 grados con vistas de Nueva York y m√°s all√°, orienta a los visitantes para toda su experiencia neoyorquina y abarca desde la ic√≥nica historia del edificio hasta su lugar actual en la cultura pop. El Empire State Building Observatory Experience recibe a millones de visitantes cada a√Īo y ha sido declarado ‚ÄúEdificio favorito de Estados Unidos‚ÄĚ por el Instituto Americano de Arquitectos, el destino tur√≠stico m√°s popular en el mundo por Uber, la atracci√≥n n.¬į 1 de Estados Unidos por segundo a√Īo consecutivo en los premios Travelers' Choice Awards 2023 de Tripadvisor: Best of the Best, y la atracci√≥n n.¬į 1 de Nueva York seg√ļn Lonely Planet.

Desde 2011, el edificio funciona totalmente con electricidad eólica renovable, y sus numerosos pisos albergan una variada gama de oficinas, como LinkedIn y Shutterstock, así como tiendas como STATE Grill and Bar, Tacombi y Starbucks. Para obtener más información y entradas para la Observatory Experience, visite esbnyc.com o siga el edificio en Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube o TikTok.

Acerca de la Space Needle

Construida como pieza central e inspiración para la Feria Mundial de Seattle de 1962, la Space Needle se ha convertido desde entonces en parte de la experiencia de Seattle y en el icono mundialmente reconocido de la ciudad. Situada en el Seattle Center, la Space Needle mide 605 pies de altura y es una de las estructuras más fotografiadas en el mundo.

La reciente renovaci√≥n de la Space Needle, que ha costado $100 millones, ha a√Īadido m√°s de 176 toneladas de cristal a la estructura, ofreciendo unas vistas incomparables de Seattle, el monte Rainier, Puget Sound y las cordilleras Cascade y Olympic. La Space Needle tambi√©n alberga The Loupe, el primer y √ļnico suelo de cristal giratorio en el mundo. Abierta todo el a√Īo, la Space Needle recibe m√°s de un mill√≥n de visitantes al a√Īo.

Para obtener más información, visite spaceneedle.com o siga la Needle en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok.

