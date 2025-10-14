El empleo en el sector farmacéutico crece un 4% en el primer semestre y roza los 113.000 trabajadores, según un informe

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El empleo en el sector farmacéutico en España ha registrado un aumento del 4% en los seis primeros meses del año, hasta alcanzar casi los 113.000 empleados, según lo revela el último informe 'Mercado de trabajo en el sector de la industria farmacéutica', elaborado por Randstad Research, el centro de estudios de Randstad. Este crecimiento supone un aumento del 37% respecto a 2019, el año antes de la pandemia. Así, la fabricación del sector farma se compone de dos divisiones: la de fabricación de productos farmacéuticos de base y el de fabricación de especialidades farmacéuticas, que representan un 34% y un 66% del mercado, respectivamente, según un análisis basado en datos del INE, el SEPE y la Seguridad Social.

La ocupación femenina predomina ligeramente, con un 52% del total, con cerca de 59.000 mujeres. La cifra es superior al promedio de la economía española, donde ocupan el 46,7% de los puestos. En contraste, 54.000 ocupados del sector son hombres. Sin embargo, en el segundo trimestre de 2025, el peso del empleo masculino en la industria aumentó con un alza interanual del 5,5%, mientras que el femenino se desplomó un 8,5%.

"La industria farmacéutica ha experimentado un crecimiento destacado en número de trabajadores durante los últimos años, lo que demuestra su capacidad de generar trabajo estable incluso en entornos económicos inciertos", ha asegurado la responsable del sector farma de Randstad Professional, Begoña Izquierdo.

Por secciones, la ocupación más mayoritaria es la de técnicos y profesionales científicos y de apoyo, con 68.000 trabajadores, el 60% del total. A una distancia considerable, con el 11%, se encuentran los directores y gerentes, seguidos por los operadores de maquinaria y los administrativos, con el equivalente al 9% cada uno. El resto de las ocupaciones suman el 11% del empleo restante.

Entre las ocupaciones más relevantes, destaca la de técnicos de las ciencias físicas, químicas, medioambientales y de las ingenierías, con el 10%; seguidos por los profesionales de ventas técnicas y médicas con un 7,7% y los operadores de instalaciones y máquinas de productos químicos y farmacéuticos con el 6,4%.

UNA DISTRIBUCIÓN POR EDAD EQUILIBRADA

Por tra parte, el informe indica que el problema del reemplazo generacional que achaca una parte importante de la economía española aún no se ve reflejado en el sector farma, que cuenta con una distribución por edad equilibrada. El 56% del empleo corresponde a personas menores de 45 años. En comparación, el grupo de 45 a 54 años representa el 29% de los ocupados, mientras que los mayores de 55 años constituyen solamente el 15%.

Además, el grupo de 25 a 34 años muestra la mayor tendencia de crecimiento en los últimos trimestres, y en los últimos tres meses aumentó un 7,5% su número de ocupados.

La evolución del empleo por nacionalidad en el sector farma refleja un predominio total de los ocupados españoles, que suman el 90% del total, con 102.000 empleados.

Los extranjeros fueron solamente 8000 personas, el 7%, y el restante 3% son trabajadores con doble nacionalidad.

Por último, el sector presenta una significativa concentración geográfica del empleo, con Cataluña a la cabeza con 48.133 ocupados, seguida por Madrid con 29.446 y Castilla y León con 6697, que representan un 45%, un 28% y un 6% respectivamente.

La industria farmacéutica representa el 1,2% del trabajo en Cataluña y el 0,9% en Madrid.

En el resto de las comunidades autónomas su peso oscila entre el 0,1% y el 0,6% y, en el conjunto de España, copa el 0,5% del empleo total.

Además, en el segundo trimestre de 2025, la industria registró un crecimiento interanual del 1,4% en los ocupados españoles, mientras que los extranjeros presentaron un decrecimiento del 3%.