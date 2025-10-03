El encarcelado opositor cubano José Daniel Ferrer acepta el exilio tras denunciar presiones de las autoridades

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El destacado opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y actualmente entre rejas, ha aceptado exiliarse para proteger a su familia tras denunciar presiones por parte de las autoridades cubanas para salir de la isla.

"Esta decisión la tomé por la seguridad de mi familia y por la frustración que me produjo la desunión, el sectarismo y la falta de efectividad de la oposición dentro y fuera de Cuba, en la lucha por la libertad y el bienestar de nuestra patria", reza una misiva publicada en sus redes sociales este viernes, pero fechada a 10 de septiembre.

El disidente cubano ha denunciado "brutales golpizas, torturas, humillaciones" y amenazas", así como "otros tratos crueles inhumanos" en su contra.

"Mi familia también ha sido objeto de la más despiadada persecución. Todo con la intención de obligarme a abandonar mi país", ha argüido.

Ferrer ha asegurado haber sido presionado para realizar declaraciones favorables a un diálogo entre Cuba y Estados Unidos, si bien se ha negado a participar en esas coacciones, asegurando que prefiere morir en la cárcel, un lugar que ha descrito como un "campo de concentración al estilo nazi".

"Otros de los motivos que me llevaron a pensar en el exilio ha sido la postura cómplice, o débil del mundo libre hacia una criminal tiranía aliada de los principales enemigos de la libertad en el planeta", ha resaltado en la misiva, publicada por su hermana Ana Belkis Ferrer.

El opositor formó parte de los más de 530 presos excarcelados en enero en virtud de un acuerdo entre Cuba y el Vaticano después de que la administración saliente de Joe Biden retirara a la isla de la 'lista negra' de países patrocinadores del terrorismo.

El activista cubano, que fue nuevamente detenido y encarcelado el pasado mes de abril por presuntamente violar los términos de su libertad condicional, ya venía denunciando situaciones de amenaza y acoso en estos últimos meses.