El encarecimiento de la energía eleva los precios al productor en EEUU en septiembre

WASHINGTON, 25 nov (Reuters) -

Los precios al productor en Estados Unidos repuntaron en septiembre debido al aumento del costo de los bienes energéticos y a que los productores repercutieron algunos aranceles.

El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final aumentó un 0,3%, en línea con las previsiones de los economistas consultados por Reuters, tras una caída no revisada del 0,1% en agosto, según informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el IPP aumentó un 2,7%, tras avanzar el mismo margen en agosto. El informe se retrasó por el cierre del Gobierno durante 43 días.

Los precios de los bienes de producción subieron un 0,9%, su mayor avance desde febrero de 2024, tras incrementarse en un 0,2% en agosto. Los bienes energéticos, que se aceleraron un 3,5%, representaron dos tercios del alza de los precios de los bienes.

Los precios de los servicios al por mayor se mantuvieron sin cambios tras bajar un 0,3% en agosto, cuando se comprimieron los márgenes comerciales, lo que sugirió que los mayoristas estaban absorbiendo parte de los grandes aranceles a la importación aprobados por el presidente Donald Trump.

Esto se ha traducido en gran medida en una moderación de los precios al consumo, aunque el costo de algunos productos en el supermercado, como la carne de vacuno, el café y los plátanos, se ha disparado.

Los economistas esperan que la repercusión de los aranceles eleve la inflación en los próximos meses. Varias encuestas, entre ellas las de S&P Global PMI, mostraron que las empresas estadounidenses siguieron pagando precios más altos por los insumos y pidiendo precios más altos por sus productos en noviembre.

El Gobierno informó en octubre de que el Índice de Precios al Consumo subió un 0,3% en septiembre, tras crecer un 0,4% en agosto.

(Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)