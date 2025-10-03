LA NACION

El encarecimiento de la vivienda en España más que duplicó el de la eurozona y la UE en el segundo trimestre

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

La subida de los precios de la vivienda en España durante el segundo trimestre de 2025 fue del 4% respecto de los tres meses anteriores, cuando avanzaron un 3,6%, lo que supuso más que duplicar el ritmo de la eurozona y la Unión Europea, donde el encarecimiento fue del 1,7% y el 1,6%, respectivamente.

Según datos de Eurostat, la escalada en España fue del 12,8% respecto a abril y junio de 2024, más del doble también que los promedios de la zona euro (5,1%) y la UE (5,4%).

En concreto, el alza entre los Veintisiete se desaceleró al 5,4% interanual desde el 5,7%, mientras que en la eurozona se moderó en dos décimas, al 5,1%, concretamente.

Dentro del bloque comunitario, las mayores subidas trimestrales de los precios correspondieron a Portugal (4,7%), Luxemburgo (4,5%) y Croacia (4,4%). Después, disminuyeron un 0,2% en Francia y un 0,1% en Bélgica, al tiempo que se elevaron un 0,2% tanto en Chipre como Suecia.

En relación al segundo trimestre de 2024, los principales incrementos se observaron en Portugal (17,2%), Bulgaria (15,5%) y Hungría (15,1%). Después, cayeron un 1,3% en Finlandia y se apreciaron un 0,5% en Francia y un 0,7% en Suecia.

