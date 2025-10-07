El encuentro de innovación y emprendimiento 'MadBlue 2025' celebra su V edición

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El encuentro internacional 'MadBlue 2025' --que gira en torno a la innovación, tecnología, emprendimiento e inversión de impacto-- celebrará su quinta edición del 7 al 11 de octubre en el espacio Loom Azca ubicado en la Plaza Pablo Ruiz Picasso de Madrid. Entre las compañías participantes, figuran el Grupo Social ONCE, Google, Grupo L'Oréal, Estrella Damm, Nestlé o LG, entre otras.

Según sus impulsores, este evento trata de conectar a empresas, ciudadanía, instituciones y talento con el objetivo de acelerar la transición hacia una economía más responsable. Además, estará abierto a la ciudadanía a través de inscripciones gratuitas. Así, será un espacio donde se analizarán los desafíos actuales y los nuevos modelos de negocio a través de ponencias y debates.

Además, se celebrará 'MadBlue Garage', un programa de apoyo y visibilidad para proyectos emprendedores que buscan transformar el futuro con soluciones de impacto positivo. En este sentido, los participantes podrán vivir una experiencia intensiva de creación y mentoría, con la oportunidad de interactuar directamente con inversores y emprendedores.

A lo largo de sus cinco ediciones, 'MadBlue' ha impulsado el ecosistema emprendedor con 135 startups y 80 fondos participantes, así como con rondas de financiación en negociación por más de 145 millones de euros. Además, ha contado con más de 350 expertos en talleres y actividades formativas, 280 'speakers' y 60 empresas e instituciones colaboradoras que han contribuido a su crecimiento y consolidación.

Por otro lado, los días 10 y 11 de octubre tendrá lugar un festival abierto al público que unirá música en directo, experiencias gastronómicas y actividades deportivas.