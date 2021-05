El encuentro empresarial Madrid Platform reforzará las relaciones económicas entre Europa y América Latina

Madrid Platform ha dado comienzo este lunes para consolidarse como el primer encuentro empresarial, internacional y presencial que se celebra en Madrid desde el comienzo de la pandemia y que tiene como objetivo reforzar las relaciones empresariales entre Europa y América Latina.

La vicealcaldesa del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha sido la encargada de inaugurar este evento que cuenta con la participación de 500 empresas e instituciones procedentes de 20 países europeos e iberoamericanos.

El presidente de Madrid Platform, Carlos Morales, ha presentado este 'hub' como la "revolución de los negocios", que propondrá un evento que trabaja con pequeñas y medianas empresas y que cuenta con cuatro formatos de encuentros: las reuniones 'one on one', el Ágora, un espacio creado para que una empresa presente su modelo de negocio; el encuentro presencial y la plataforma que ponen a disposición de todas las empresas que quieran formar parte del ecosistema de Madrid Platform.

El objetivo es que la plataforma tecnológica acoja a todas estas empresas durante un año y en el mes de mayo puedan reunirse presencialmente en este evento. Madrid Platform tiene como objetivo realizar 2.000 reuniones empresariales hasta diciembre de 2021 y Morales lo define como "un proyecto ambicioso".

El secretario de Estado de la España Global, Manuel Muñiz, ha expresado su positivismo en relación a este proyecto señalando la inversión de 140.000 millones de euros de España en América Latina. Ha puntualizado que muchas de las empresas presentes en este foro son las grandes beneficiarias de los contratos en Estados Unidos de obras públicas y servicios de los últimos cinco años, con unos ingresos de 30.000 millones de dólares (24.662 millones de euros) en licitaciones en el país norteamericano.

Además ha indicado las ventajas de celebrar este evento en Madrid, una ciudad que tiene un gran protagonismo en el proceso de recuperación del país. Según Muñiz, esto es posible porque tiene la infraestructura adecuada, tanto física como digital, además del talento y el capital humano adecuado y un sistema académico, de investigación y de transferencia tecnológica "importantísimo" en el proceso de industrialización.

Muñiz ha resaltado el tejido empresarial nacional e internacional de Madrid, la calidad de vida y el atractivo que tiene para que los empresarios iberoamericanos se instalen en la ciudad.

En este sentido, el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), Mariano Jabonero, ha resaltado que Madrid es la capital Iberoamericana porque uno de cada cuatro habitantes ha nacido o es hijo de americano.

En su intervención ha puntualizado que la pandemia ha puesto de manifiesto muchas carencias de la región iberoamericana. Así, ha denunciado que en la actualidad 42 millones de hogares no tiene conectividad digital provocando una brecha digital, social y educativa muy significativa. La mayoría de los proyectos que está desarrollando la OEI tiene un matiz digital y se ha convertido en el eje troncal de la cooperación internacional, ha sentenciado Jabonero.

Por su parte, la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, ha subrayado que el evento es un foro "oportuno, interesante, relevante y enriquecedor" en estos momentos porque reflexiona sobre la transformación digital y su impacto en la economía.

En este contexto, ha remarcado que un tercio de los fondos de recuperación europeos serán destinados a la inversión tecnológica y digital, estableciéndose ya un plan de digitalización de pequeñas y grandes empresas donde las pymes serán las grandes beneficiadas de la transformación digital.

Los conceptos de economía resiliente y tecnología humanista han sido los grandes protagonistas de la inauguración de Madrid Platform donde a lo largo de los días 10, 11 y 12 de mayo se abordarán temas relacionados con los derechos humanos, empresa internacional, transición ecológica y disrupción digital.

Europa Press