El endeudado Corinthians, obstáculo del millonario Flamengo en la Supercopa de Brasil

El endeudado Corinthians se cruza este domingo en el camino del rico Flamengo, que celebra el lujoso fichaje del internacional Lucas Paquetá y busca ganar su primer título de 2026: la Supercopa de Brasil

Hace poco más de una década, era el Timão de Sao Paulo uno de los clubes más poderosos de Sudamérica

Ganó en 2012 el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores y un año después el cuadro del que es hincha el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, era el único sudamericano en la "Money League", el informe anual de los 30 equipos del mundo con mayores ingresos de la consultora Deloitte

Hoy tiene deudas equivalentes a unos US$450.000.000, según la prensa local, y los pagos pendientes a su gran estrella, el neerlandés Memphis Depay, son noticia constante

Intenta a la vez superar una crisis institucional. Eligió en agosto nuevo presidente, el empresario metalúrgico Osmar Stabile, tras la destitución de su antecesor, Augusto Melo, que enfrenta un juicio por acusaciones de corrupción

Vigente campeón del Brasileirão, la Copa Libertadores y la última Supercopa de Brasil, el Flamengo está en el polo opuesto

El equipo carioca es el que aparece ahora en los informes de Deloitte

Esta semana volvió a demostrar su poderío económico al pagar US$42.000.000, según la prensa, al West Ham inglés por Lucas Paquetá, la transferencia más costosa en la historia del fútbol sudamericano

- Paquetá, ¿listo para el debut? -

El partido, que se jugará en el estadio Mané Garrincha, en Brasilia, desde las 16:00 locales (19:00 GMT), podría marcar el reestreno de Paquetá con el club en el que se formó como futbolista

El Fla oficializó este viernes la firma de su contrato por cinco años y logró inscribirlo entrada la noche, por lo que está apto para actuar. Su último partido en Inglaterra fue el 6 de enero

El centrocampista, de 28 años, espera dejar atrás de una vez la presión por una investigación por un escándalo de apuestas, en la que finalmente fue absuelto en julio

"Quería volver a casa. Tal vez el Flamengo no me necesitaba, pero yo necesitaba al Flamengo", dijo Paquetá al canal de TV del club

El entrenador rubro-negro, Filipe Luís, aplaudió su repatriación: "Va a aumentar aún más la calidad de nuestro plantel"

Si de contrastes económicos se trata, mientras el Flamengo cerraba este traspaso récord, el Corinthians vio colapsar las negociaciones con el Sao Paulo por el volante Alisson

Según medios de prensa brasileños, la cesión por una temporada costaría al Timão unos US$240.000, 175 veces menos de lo que paga el Fla por Paquetá

"No pasó. Es una pena", se lamentó el técnico corinthiano, Dorival Júnior. "Es un muchacho con calidad, con mucha leña para quemar (potencial)", dijo

El Corinthians, que salvó un 2025 de altibajos al ganar la Copa de Brasil, sí sumó al atacante de 21 años Kaio César, cedido por el club Al-Hilal de Arabia Saudita

- Flojo inicio -

Si bien es favorito, el Fla ha tenido un mal arranque en 2026

El miércoles perdió 2-1 ante el Sao Paulo en su debut en la liga brasileña y tres días antes había caído 2-1 frente a su clásico rival, el Fluminense, en el Campeonato Carioca, en el que solo ha ganado uno de cinco encuentros

"Tenemos un plantel acostumbrado a ganar. Tenemos que levantar cabeza", dijo Filipe Luís, que encadena por primera vez dos derrotas consecutivas desde que asumió el mando en septiembre de 2024

El Corinthians tampoco asiste a la cita con una sonrisa. El miércoles cayó 2-1 en casa ante el Bahia en el inicio del Brasileirão

Alineaciones probables:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Erick Pulgar - Jorge Carrascal, Giorgian de Arrascaeta, Everton Cebolinha - Pedro. DT: Filipe Luís

Corinthians: Hugo Souza - Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheus Bidu - Raniele, Breno Bidon, André Carrillo, Rodrigo Garro - Memphis Depay - Yuri Alberto. DT: Dorival Júnior