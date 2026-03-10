El enfoque de esperar a ver qué pasa del BCE es el adecuado para la guerra de Irán, según Kocher

VIENA, 10 mar (Reuters) -

El actual enfoque de esperar a ver qué pasa del Banco Central Europeo con respecto a los tipos de interés, decidiendo qué medidas tomar en cada reunión, es el adecuado a la luz de la guerra en Irán, dijo el martes a la prensa el responsable de política monetaria Martin Kocher.

El impacto de la guerra en los precios del petróleo, la inflación y el crecimiento económico dependerá de la duración del conflicto, pero ha provocado una gran incertidumbre entre los hogares y las empresas, dijo. (Información de Francois Murphy; edición de Andrew Heavens; edición en español de Jorge Ollero Castela)