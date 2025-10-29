El enorme gasto de capital de Microsoft eclipsa el auge de su negocio en la nube

Por Aditya Soni y Deborah Mary Sophia

29 oct (Reuters) - Microsoft dijo el miércoles que gastó casi US$35.000 millones en inteligencia artificial (IA) en su primer trimestre fiscal, lo que superó las expectativas del mercado y eclipsó el crecimiento de su negocio de computación en la nube.

Las acciones de la empresa caían un 3% tras el cierre del mercado regular, ya que la cifra de gastos de capital superior a lo esperado asustó a los inversores, cada vez más preocupados por una burbuja de IA.

Los gastos de capital de Microsoft en el trimestre se situaron en US$34.900 millones, frente a las estimaciones de US$30.340 millones de Visible Alpha. Microsoft dijo que el negocio en la nube Azure, su unidad clave de IA, creció un 40% en el periodo julio-septiembre, superando las estimaciones de Visible Alpha de alrededor del 38,4%.

Los ingresos totales aumentaron un 18%, hasta US$77.700 millones, superando las expectativas de US$75.330 millones, según datos recopilados por LSEG.

Los resultados siguen poniendo de relieve el creciente rendimiento de las cuantiosas inversiones de Microsoft en IA, que se dan en un contexto de una serie de negocios entre empresas, valoraciones al alza y escasas pruebas de mejoras en la productividad de la IA, lo que ha suscitado dudas sobre la duración del auge bursátil.

Los resultados siguen a la revisión de un acuerdo de Microsoft con OpenAI esta semana, que le otorgaba una participación del 27% por valor de unos US$135.000 millones, así como una parte de las ventas y acceso a la propiedad intelectual, despejando la incertidumbre sobre la colaboración con la empresa sinónimo del auge de la IA.

La asociación, que da a Microsoft acceso exclusivo a los modelos que hay detrás de ChatGPT, ha sido clave para el rápido crecimiento de Azure en los últimos trimestres y ha reforzado su desafío al principal proveedor de la nube, Amazon.com

. También es crucial para otros servicios de IA de Microsoft, como 365 Copilot para empresas.

Este impulso de la IA ha convertido a Microsoft en la segunda empresa más valiosa del mundo, con un valor de mercado de 4 billones de dólares, solo por detrás de la empresa de chips Nvidia, con 5 billones.

Las acciones, que han subido casi un 30% este año, están entre las de mejor rendimiento de los llamados "siete magníficos".

Algunos analistas han elogiado la decisión de Microsoft en los últimos meses de dejar que algunos contratos de OpenAI vayan a Oracle, diciendo que muestra disciplina en la dirección de la capacidad limitada de IA hacia clientes empresariales más rentables.

La medida forma parte de una estrategia más amplia para reducir su dependencia de OpenAI construyendo sus propios modelos y asociándose con otras empresas de IA, como Anthropic.

Sin embargo, los límites de capacidad han obstaculizado el potencial de Microsoft para sacar el máximo provecho de la IA.

Se espera que la empresa y otros grandes proveedores de servicios en la nube inviertan unos US$400.000 millones en centros de datos y chips de IA este año. Ejecutivos y analistas afirman que este gasto es necesario para aprovechar el potencial de la tecnología. (Reporte de Aditya Soni y Deborah Sophia en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)