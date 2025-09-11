El entorno de Berlín ya fue un nodo comercial en la Edad de Bronce

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

Investigaciones recientes sugieren que muchas de las personas de la Edad de Bronce enterradas en Seddin, al suroeste de Berlín, no eran locales, sino que provenían de fuera de la región. Si bien los arqueólogos ya habían descubierto artefactos de otras partes de Europa en los alrededores de esta localidad, este nuevo estudio revela que las personas viajaron y se asentaron allí.

Esta es la primera investigación bioarqueológica sobre restos óseos humanos de la zona de Seddin, al suroeste de la capital alemana. Si bien el estudio de artefactos arqueológicos puede revelar comercio e intercambio entre diferentes áreas, no puede determinar si este estuvo acompañado de viajes humanos. Este nuevo estudio arroja luz sobre cómo las personas viajaron por Europa durante la Edad de Bronce. Los hallazgos se publican en PLOS One.

"Pudimos abordar esta laguna de conocimiento sobre la población de élite de Seddin al investigar sus restos óseos e identificar que su composición química era ajena a la región. Sin embargo, los individuos investigados generalmente provenían de túmulos funerarios destacados, lo que significa que nuestros resultados no son representativos de la población en general, sino solo de las élites", afirma en un comunicado la Dra. Anja Frank, quien dirigió el estudio.

CONEXIONES A LARGA DISTANCIA HACE 2800 AÑOS

El estudio es el resultado de una colaboración internacional que incluye a investigadores y arqueólogos de la Universidad de Gotemburgo. El estudio concluye que Seddin, con sus monumentales túmulos funerarios, debió ser un importante centro de conexiones internacionales entre el 900 y el 700 a. C.

"Esto se refleja en el hecho de que la mayoría de los individuos enterrados muestran una señal de estroncio foráneo, no local", afirma el profesor Kristian Kristiansen, de la Universidad de Gotemburgo. "Las señales de estroncio de la mayoría de los individuos enterrados apuntan tanto al sur de Escandinavia como a Europa Central, y posiblemente al norte de Italia. Esto concuerda con el conocimiento arqueológico que muestra un comercio intensificado entre estas regiones".

Cómo se llevó a cabo la investigación El equipo internacional e interdisciplinario analizó los restos incinerados de cinco yacimientos funerarios de la Edad del Bronce Final en los alrededores de Seddin, incluido el túmulo Wickbold I del siglo IX a. C., para determinar su composición isotópica de estroncio. La Dra. Anja Frank explica cómo los isótopos de estroncio pueden rastrear la movilidad pasada.

Para determinar si una persona es local o no local, es necesario comparar su composición isotópica de estroncio con una línea base de referencia. Para ello, se definió la composición isotópica de estroncio del área circundante de Seddin utilizando diferentes materiales ambientales, incluyendo suelo arqueológico y aguas superficiales.

“Medimos los isótopos de estroncio en los huesos del oído interno encontrados en entierros de cremación de élite. El hueso del oído interno se forma en la primera infancia y es resistente a los cambios posteriores, incluso durante la cremación. Durante su formación, el hueso incorpora la composición de estroncio de nuestros alimentos y, debido a su robustez, los protege”, afirma la Dra. Anja Frank. Por lo tanto, si la composición isotópica de estroncio del hueso del oído interno de un individuo de la Edad de Bronce no coincide con la composición isotópica de estroncio encontrada en el entorno del asentamiento donde fue enterrado, es decir, la zona de donde provenían los alimentos, se puede identificar como no local. “Identificar el área de origen es menos sencillo, ya que varias áreas pueden tener la misma composición de estroncio; por lo tanto, identificamos varias, que se redujeron aún más utilizando el registro arqueológico”, afirma Anja Frank.