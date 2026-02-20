El entrenador del Bayern critica a Mourinho por su respuesta al caso de racismo contra Vinícius

20 feb (Reuters) -

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, criticó duramente la gestión de José Mourinho por las acusaciones de racismo ‌contra Vinícius Jr., del ‌Real ⁠Madrid, y calificó los comentarios del entrenador del Benfica como un "gran error" de liderazgo.

Las imágenes de televisión mostraron al argentino Gianluca Prestianni, del Benfica, cubriéndose la boca ​con la ⁠camiseta, un gesto ⁠habitual entre los jugadores o entrenadores para evitar que se les lean los labios, mientras ​hacía un comentario que Vinícius y sus compañeros cercanos interpretaron como un insulto racista. Si bien ‌el Benfica defendió a su extremo, la UEFA ​está investigando las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el ​partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones del martes, que el Real ganó por 1-0 gracias a un gol de Vinícius.

Mourinho dijo que Vinícius había incitado al público con sus celebraciones tras el gol y añadió que el club no era en absoluto racista, ya que ​el mejor jugador del equipo portugués, Eusebio, también era negro.

"José Mourinho ataca básicamente el carácter de Vinícius Jr. al mencionar el tipo ⁠de celebración para desacreditar lo que Vinícius está haciendo. Para mí, en términos de liderazgo, es un gran error. Es ‌algo que no debemos aceptar", dijo Kompany a periodistas en una respuesta de 12 minutos en apoyo a Vinícius.

"Además, menciona el nombre de Eusebio, para decir que el Benfica no puede ser racista porque el mejor jugador de la historia del Benfica es Eusebio. ¿Sabes lo que tuvieron que pasar los jugadores negros en la década de 1960? ¿Estuvo él allí para viajar con Eusebio a todos ‌los partidos de visitante?".

"Mi padre también es una persona negra de la década de 1960 que se ⁠abrió camino. Probablemente, en aquella época, la única opción que tenían era callarse, no ‌decir nada, estar por encima de eso y ser diez veces mejores ⁠para obtener un poco de reconocimiento", agregó.

Kompany describió incidentes de racismo ⁠durante su propia carrera, pese a que era capitán de la selección belga.

También dijo que había conocido a "cien personas" que trabajaban con Mourinho y que no tenían nada malo que decir sobre él, pero que en esta ocasión el entrenador portugués había cometido un gran error, a pesar ‌de luchar por defender a su club.

"Sé que ​es una buena persona, no necesito juzgarlo como persona. Pero sé lo que he oído y entiendo lo que ha hecho: ha cometido un error y es algo que, con suerte, no volverá a ocurrir en el futuro", dijo. (Reporte de ‌Rohith Nair en Bangalore; edición de Alison Williams; editado en español por Daniela Desantis)