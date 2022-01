El entrenador del Dortmund niega que los rumores sobre el futuro de Haaland supongan "un gran problema"

El entrenador del Boussia Dortmund, Marco Rose, insisti贸 este lunes en que las especulaciones sobre el futuro del delantero noruego Erling Haaland no suponen "un gran problema" dentro del equipo.

Haaland asegur贸 en una entrevista en Norwegian TV, despu茅s de la victoria del pasado viernes (5-1) en la Bundesliga ante el Friburgo, que sent铆a que el Dortmund le estaba presionando para que tomara una decisi贸n sobre su futuro en marzo. Y es que el joven delantero es uno de los futbolistas m谩s deseados por muchos de los mejores clubes europeos y tiene una cl谩usula de rescisi贸n de 75 millones de euros en su contrato hasta 2024.

Desde el Dortmund afirmaron que no existe tal presi贸n, aunque s铆 quieren claridad. Sin embargo, el t茅cnico apunt贸 que el equipo no est谩 afectado por esta situaci贸n. "Para nosotros no es un gran problema. La situaci贸n de que hay especulaciones constantes no es nueva. As铆 que estoy completamente relajado", indic贸 Rose antes del partido de la Copa de Alemania ante el St Pauli.

"El problema es tan grande por la cobertura de los medios de comunicaci贸n. Ayer habl茅 con Erling, sobre f煤tbol. Eso es todo lo que me interesa. Est谩 deseando que llegue el partido de la Copa", zanj贸.