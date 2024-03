El entrenador del Lecce Roberto D'Aversa dio un cabezazo al delantero francés del Verona Thomas Henry tras el partido perdido por su equipo (1-0) este domingo en la 28ª jornada del campeonato italiano.

Los incidentes comenzaron al finalizar el partido, con empujones entre jugadores y técnicos de los dos equipos.

Henry, rodeado de compañeros, se dirigía hacia los vestuarios y D'Aversa fue hacia él para darle con la cabeza.

El francés, golpeado en el pómulo derecho, fue expulsado por el árbitro, así como el entrenador del Lecce.

"Fui al campo para impedir que mis jugadores fueran expulsados, había muchas provocaciones por parte de los jugadores del Verona en los últimos minutos del partido y tras el pitido final", explicó D'Aversa a la cadena Sky Sport.

"No fue un gesto bonito, lo reconozco, no tiene disculpa y me expliqué con la gente del Verona. Pero no entré en el campo para hacer ese gesto", añadió.

D'Aversa, de 48 años, dirige al Lecce desde junio de 2023 tras haber dirigido al Parma (2016-20) y a la Sampdoria (2021-22).

Con esta derrota, la cuarta en los últimos cinco partidos, el Lecce cae a la 16ª plaza, un punto por delante del Frosinone (18º), primer equipo que perdería la categoría.

El Verona, que encadena dos victorias consecutivas por la primera vez desde agosto, es 13º, pero solo tiene dos puntos sobre la 18ª plaza.

Jr/pm