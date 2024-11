El entrenador del Sydney Wanderers critica al agente de Juan Mata

El entrenador de los Western Sydney Wanderers, Alen Stajcic, consideró que el agente de su jugador español Juan Mata actuó "de manera cobarde" por criticar la falta de minutos de su representado en el equipo australiano.

Mata, de 36 años y campeón del mundo con España en 2010, se unió a este club de la A-League en septiembre pero está teniendo muy poco tiempo de juego. El sábado comenzó como suplente en la derrota 4-2 en el derbi ante el Sydney FC.

El agente de Mata en Australia, Fahib Ben Khalfallah, consideró que la falta de minutos del español es "irrespetuosa".

"No tengo que hablar con los agentes cuando sus jugadores no están jugando, la verdad. Creo que sus comentarios estuvieron fuera de lugar, fueron cobardes. Ha actuado de manera cobarde. Solo he hablado con él dos o tres veces en mi vida", dijo Stajcic.

Pese a no tenerle como titular, Stajcic considera que Mata es "un jugador importante" en su plantel.

Mata firmó por una temporada con este club australiano, después de abandonar el Vissel Kobe japonés.

En el pasado estuvo en grandes de Europa y fue campeón de la Liga de Campeones con el Chelsea y de la Europa League con el Manchester United.

bur-pst/lb/dr

AFP