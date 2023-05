El entrenador del Torino denuncia insultos racistas de hinchas de la Spezia

El entrenador croata del Torino, Ivan Juric, denunció haber sido objeto de insultos racistas por parte de los aficionados de la Spezia, lo que provocó una breve interrupción del partido disputado este sábado y correspondiente a la 37ª jornada de la Serie A.

"Son los mismos insultos de siempre: 'Gitano' Tratas de mantener la calma, de no reaccionar, pero llega un momento en que es realmente desagradable", explicó el técnico de 47 años a la prensa después de la derrota de su equipo (4-0).

"El árbitro lo hizo bien (al detener el partido), todo de calmó", añadió.

"Hacía tiempo que no me ocurría, varios años. Te dice que no tienes que reaccionar, que no hay tantos responsables, pero cuando te pasa no es fácil, este tipo de insultos en 2023", añadió Juric.

Los estadios italianos son escenario frecuente de este tipo de insultos racistas, principalmente contra jugadores y entrenadores de la ex Yugoslavia y de los Balcanes. El sueco Zlatan Ibrahimovic recibió insultos en Roma en el pasado y más recientemente, el delantero de la Juventus Dusan Vlahovic a comienzos de mayo en Bérgamo.

El delantero belga del Inter, Romelu Lukaku, también fue objeto de insultos racistas en Turín en un partido copero contra la Juventus a comienzos de abril.

El atacante ghanés de la Spezia Emmanuel Gyasi lamentó los insultos contra Juric por parte de sus propios aficionados: "Duele ver estas cosas, antes en Bérgamo con Vlahovic y ahora aquí", explicó en el canal DAZN.

"Se necesitan medidas fuertes, ya sea cuando pasa contra las personas de color o contra otros, es inaceptable", añadió en momentos en los que el mundo del fútbol parece admitir que tiene un problema con el racismo tras los insultos que recibió el brasileño del Real Madrid Vinicius el pasado fin de semana en Valencia.

Alu/mcd/dr

AFP