El envejecimiento de la población es una "bomba de relojería" para el crecimiento del PIB, según el BERD

Por Libby George

LONDRES, 25 nov (Reuters) -

Los países deben actuar ahora para evitar que la ralentización del crecimiento demográfico cause estragos en sus perspectivas económicas a largo plazo, afirmó el martes el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) en un informe semestral.

El informe señala que el envejecimiento de la población ya ha empezado a obstaculizar el crecimiento económico en algunos países, y que en los países emergentes de Europa se prevé que el descenso de la proporción de personas en edad de trabajar reduzca el crecimiento anual del PIB per cápita en una media de casi 0,4 puntos porcentuales al año entre 2024 y 2050.

"Ya hoy, la demografía está erosionando el crecimiento de los niveles de vida, y va a ser un viento en contra para el crecimiento del PIB en el futuro", dijo a Reuters Beata Javorcik, economista jefe del BERD.

Según Javorcik, los países poscomunistas "envejecen antes de enriquecerse", con una media de edad de 37 años en un momento en que el PIB medio per cápita es de US$10.000. Esta cifra es una cuarta parte de la registrada cuando la edad media alcanzó ese nivel en las economías avanzadas en la década de 1990.

El informe señala una serie de factores que explican el descenso de la natalidad, desde cambios en las normas sociales hasta una reducción de los ingresos profesionales de las mujeres por tener un hijo.

Sin embargo, aunque casi todos los países del BERD cuentan al menos con algunos incentivos para fomentar la natalidad, Javorcik afirma que estas medidas no han producido un cambio significativo y sostenido en ningún país.

Según el informe, la migración al nivel necesario para contrarrestar el descenso de los nacimientos no es políticamente aceptable en la mayoría de los lugares, y la mayoría de los ciudadanos se muestran "ambivalentes" ante la idea de impulsar el uso de la inteligencia artificial para mejorar la productividad.

La mayor palanca, según Javorcik, es que la gente trabaje más tiempo, lo que también requeriría una cierta reconversión profesional y, potencialmente, cambios en los planes de pensiones.

"Lo que necesitamos es mantener una conversación adulta con los votantes sobre la situación actual, porque la gente tiende a subestimar el significado de las tendencias demográficas", dijo.

"Tenemos que informar —en particular— a los votantes más jóvenes, porque son los que soportarán la carga de los planes de pensiones de reparto".

DIRIGENTES ENVEJECEN AÚN MÁS DEPRISA

Ninguna de las medidas que pueden compensar el descenso de la natalidad es políticamente popular.

Pero el informe constata que el envejecimiento de la población —y de los dirigentes— lo hace más difícil, en un contexto de que son partidarios de blindar las pensiones y restringir la

En la economía promedio mundial, el líder tiene ahora 60 años, 19 más que el adulto medio. Esta diferencia ha aumentado en las autocracias hasta los 26 años en 2023, frente a los 19 años de 1960.

Según Javorcik, los nuevos países miembros del BERD, entre los que se encuentran Estados jóvenes y en crecimiento como Nigeria, deben centrarse en facilitar el crecimiento del empleo y la expansión del sector privado, en un momento en que el tiempo corre en su contra.

"Este dividendo demográfico del que pueden disfrutar es efímero", dijo, señalando el descenso de las tasas de natalidad en otras partes de África. "Así que solo hay una ventana de oportunidad, estos países tienen que capitalizarla".

(Información de Libby George; edición de Andrew Heavens; editado en español por Patrycja Dobrowolska)