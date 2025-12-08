El enviado de EEUU Howery se reúne con autoridades de Groenlandia ante el interés de Trump

COPENHAGUE, 8 dic (Reuters) -

El nuevo embajador de Estados Unidos en Dinamarca, el cofundador de PayPal Kenneth Howery, se reunirá esta semana en Nuuk con autoridades de Groenlandia y Dinamarca en su primera visita a la isla ártica, ante la tensión por el interés del presidente Donald Trump en adquirir el territorio semiautónomo.

Las relaciones entre Dinamarca y su viejo aliado, Estados Unidos, se han tensado desde que Trump reavivó las conversaciones para arrebatar Groenlandia a Dinamarca.

"Emocionado de estar en Groenlandia para la reunión anual del Comité Conjunto entre Estados Unidos y Groenlandia con Dinamarca", dijo la embajada estadounidense el lunes en Instagram, publicando una foto de Howery con la ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt.

Las reuniones del Comité Conjunto y del Comité Permanente, que se alternan entre Groenlandia y Estados Unidos, proporcionan un foro para la cooperación civil y militar, incluida la presencia militar estadounidense en la isla estratégicamente situada, dijo el Gobierno de Groenlandia el sábado.

"Estas reuniones del comité están diseñadas para promover el diálogo directo y la cooperación con Estados Unidos en varias áreas de importancia, tanto civil como militar", dijo Motzfeldt en un comunicado.

Washington argumenta que Groenlandia, territorio soberano danés, es vital para la seguridad de Estados Unidos y su sistema de alerta temprana de misiles balísticos, ya que la ruta más corta de Europa a Norteamérica pasa por la isla.

"La confianza y el respeto son la base de cualquier asociación, y no es ningún secreto que el año pasado fue difícil", añadió Motzfeldt.

El Ministerio de Asuntos Exteriores danés no quiso hacer comentarios sobre quién participaría por parte de Dinamarca.

Tanto el Gobierno danés como el de Groenlandia han descartado ceder la isla, rica en recursos, al control de Estados Unidos, aunque Dinamarca ha reconocido haber descuidado las capacidades militares del territorio.