El enviado de EEUU Steve Witkoff se reúne con Netanyahu en Jerusalén

El enviado de Estados Unidos Steve Witkoff se reunió el martes en Jerusalén con el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, anunció un funcionario israelí, un día después de la apertura parcial del paso fronterizo de Rafah entre la Franja de Gaza y Egipto.

Esta nueva visita a Israel del emisario del presidente estadounidense Donald Trump tiene lugar antes de las conversaciones previstas esta semana entre Estados Unidos e Irán, enemigo jurado de Israel.

Una fuente árabe al tanto de estas negociaciones indicó a la AFP que "probablemente" se realizarán en Turquía el viernes. Egipto, Catar, Omán y Turquía ejercen de intermediarios.

La visita de Steve Witkoff es la segunda a Israel en cerca de diez días.

Los medios israelíes informaron que el enviado estadounidense, que viajó el 24 de enero acompañado por el yerno del presidente estadounidense Jared Kushner, había presionado a Israel para que reabriera rápidamente el paso de Rafah.

El responsable israelí que confirmó el martes a la AFP el encuentro con Netanyahu no ofreció más detalles.