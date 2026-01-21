El enviado de EEUU Witkoff dice que se reunirá con Putin el jueves

21 ene (Reuters) -

Steve Witkoff, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se reunirá con el líder ruso, Vladimir Putin, el jueves.

"Bueno, miren, tenemos que ir a reunirnos con él el jueves", dijo Witkoff a la CNBC en una entrevista, refiriéndose a Putin.

"Pero son los rusos los que piden esa reunión. Creo que es una declaración significativa por su parte", añadió.

El Kremlin dijo la semana pasada que se estaba preparando para recibir a Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner, en Moscú para conversaciones de paz sobre Ucrania, pero que no se habían fijado fechas.

(Reporte de Devika Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)