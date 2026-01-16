El enviado de Trump dice que planea visitar Groenlandia en marzo

WASHINGTON, 16 ene (Reuters) -

El enviado especial del presidente de Estados Unidos Donald Trump a Groenlandia dijo que planea visitar el territorio danés en marzo y que cree que se puede llegar a un acuerdo.

"Sí creo que hay un acuerdo que debe hacerse y se hará una vez que esto se desarrolle", dijo Jeff Landry a Fox News en una entrevista el viernes, mientras una delegación bipartidista de diputados estadounidenses se disponía a reunirse con líderes de Groenlandia y Dinamarca.

"El presidente va en serio. Creo que ha puesto los puntos sobre las íes. Le ha dicho a Dinamarca lo que busca, y ahora es cuestión de que el secretario (de Estado Marco) Rubio y el vicepresidente J. D. Vance lleguen a un acuerdo". (Información de Susan Heavey; edición de Alison Williams; editado en español por Patrycja Dobrowolska)