El envío de tropas a Ucrania "no está en la agenda por el momento", declaró este martes el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, al día siguiente de que su país superara el último obstáculo para convertirse próximamente en el 32º miembro de la OTAN.

"No está en la agenda por el momento", dijo Kristersson a la cadena pública sueca SVT en reacción a los comentarios del lunes del presidente francés, Emmanuel Macron, que declaró que aunque no hay consenso, no se puede "descartar" en el futuro el envío de tropas "para garantizar que Rusia no gane" la guerra.

El primer ministro francés, Gabriel Attal, afirmó este martes a la radio RTL que "no se puede excluir nada" en una guerra que transcurre "en el corazón del Europa y a las puertas de la Unión Europea".

Kristersson destacó que actualmente Suecia está concentrada en el envío de "equipamiento avanzado a Ucrania", después de que el 20 de febrero su gobierno anunciara un nuevo paquete de ayuda militar por 682 millones de dólares.

La mayor parte de la dotación consiste en municiones de artillería, buques de guerra, sistemas de defensa antiaérea y granadas, que la exrepública soviética reclama insistentemente para luchar contra la invasión rusa.

"No hay una petición" por parte de Ucrania de tropas de países occidentales en el terreno, afirmó, sin descartar esta posibilidad en un futuro.

"Los países tienen diferentes tradiciones de intervención" internacional y "la tradición francesa no es la tradición sueca", señaló Kristersson.

El primer ministro sueco se pronunció al día siguiente que el Parlamento húngaro votara a favor de la entrada de Suecia en la OTAN, casi dos años después del inicio del proceso de adhesión.

Suecia lanzó su postulación para integrar la alianza en mayo de 2022, después de la invasión rusa de Ucrania, poniendo fin a décadas de no alineamiento militar.

"Suecia está lista para asumir sus responsabilidades en materia de seguridad euroatlántica", escribió Kristersson tras la votación del Parlamento húngaro el lunes.

nzg/ef/ref/an/zm