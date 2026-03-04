El equipo de seguridad nacional de Trump defiende la guerra contra Irán en el Congreso de EE. UU

Por Patricia Zengerle, David Morgan y Michael Martina

WASHINGTON, 3 mar (Reuters) -

Los principales asesores de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump dedicaron gran parte del martes a defender ante el Congreso la guerra Estados Unidos e Israel contra Irán, describiendo una operación en rápida evolución y dejando abierta la posibilidad de enviar efectivos estadounidenses, según informaron demócratas y republicanos afines a Trump.

El secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el director de la CIA John Ratcliffe y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, celebraron reuniones informativas primero para todo el Senado y luego para toda la Cámara de Representantes. El republicano de Misuri Josh Hawley dijo después a los periodistas que la operación era masiva y cambiaba rápidamente. "Los ponentes hicieron hincapié en esto: realmente está cambiando casi cada hora, y creo que su alcance es muy amplio", dijo.

El senador Bill Cassidy dijo que no cree que Trump tenga previsto desplegar fuerzas terrestres en Irán, aunque señaló que los informantes no descartaron esa posibilidad. "No creo que el pueblo estadounidense quiera ver soldados sobre el terreno", dijo el republicano de Luisiana a los periodistas. "Dejaron abierta esa posibilidad. Pero no parece ser algo en lo que estén haciendo hincapié".

Los republicanos de Trump controlan una escasa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes y han apoyado firmemente sus iniciativas políticas, como es habitual cuando la Casa Blanca y el Congreso están controlados por el mismo partido.

Sin embargo, la guerra en Oriente Medio ha llevado a algunos miembros de su partido a unirse a los demócratas para afirmar que el presidente no debería enviar soldados a combatir al extranjero sin obtener la aprobación del Congreso.

Los demócratas dijeron que los responsables del Gobierno no habían esbozado una estrategia de salida y acusaron a Trump de iniciar otra "guerra eterna" como los largos conflictos en Irak y Afganistán que comenzaron bajo el mandato del presidente republicano George W. Bush.

"Veamos cuánto dura", dijo a los periodistas la representante demócrata de California Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes.

Ella y otros demócratas también señalaron que Bush y sus principales asesores acudieron al Congreso y a las Naciones Unidas para defender ambas guerras y que el Congreso aprobó autorizaciones para el uso de la fuerza militar, pero el equipo de Trump ha celebrado pocas reuniones informativas y ha testificado en pocas audiencias públicas.

El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, calificó esa exigencia de "peligrosa", ya que pondría en peligro a los efectivos estadounidenses.

¿ESTADOS UNIDOS PRIMERO?

Otros dijeron que esperaban obtener más información, especialmente si la Casa Blanca acude al Congreso para solicitar fondos adicionales para la guerra.

"'America First ('Estados Unidos primero') se suponía que era un rechazo a la maquinaria bélica globalista", dijo el representante republicano Warren Davidson, de Ohio, en una publicación en la red social X, refiriéndose a un eslogan que Trump utilizó cuando se presentó a la reelección, en el que subrayaba que no involucraría al país en guerras extranjeras. "Estoy deseando ver la información que el Gobierno ha encontrado tan persuasiva y luego votar", dijo Davidson.

La representante republicana de Carolina del Sur Nancy Mace dijo que podría preocuparse si el conflicto se prolongara más de unas pocas semanas.

Rubio dijo el lunes a los periodistas que Estados Unidos había atacado Irán porque Israel tenía previsto hacerlo, lo que llevó a algunos a acusar al Gobierno de dejar que otro país entrara en guerra.

Sin embargo, Rubio dijo el martes antes de las reuniones informativas que el Gobierno no atacó Irán por culpa de Israel. "Dije que no, que esto tenía que suceder de todos modos", dijo.

El Senado votará el miércoles y la Cámara de Representantes el jueves sobre las resoluciones de poderes bélicos que pretenden impedir que Trump continúe atacando Irán sin la autorización del Congreso.

Los republicanos del Congreso han bloqueado anteriores intentos de obligar a Trump a obtener la aprobación de los legisladores para la acción militar. Incluso si la resolución se aprobara esta vez, no se espera que obtenga la mayoría de dos tercios necesaria en la Cámara y el Senado para anular el veto de Trump. (Información de Patricia Zengerle, David Morgan y Michael Martina; edición de Alistair Bell y Chris Reese; edición en español de Paula Villalba)