El equipo de Trump profundiza su ataque contra Powell con una amenaza de acusación penal

Por Howard Schneider y Ann Saphir

12 ene (Reuters) -

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su campaña de presión sobre la Reserva Federal, amenazando con acusar a su presidente, Jerome Powell, por unos comentarios al Congreso sobre un proyecto de renovación de un edificio, una acción que Powell calificó de "pretexto" para ganar más influencia sobre las tasas de interés que Trump quiere que se recorten drásticamente.

El senador republicano Thom Tillis, miembro del Comité Bancario del Senado que examina a los candidatos presidenciales para la Fed, dijo que la amenaza de acusación pone en duda la "independencia y credibilidad" del Departamento de Justicia. Tillis dijo que se opondría a cualquier candidato de Trump para la Fed, incluida la próxima elección del sucesor de Powell como presidente, "hasta que este asunto legal se resuelva por completo".

Lo que está en juego es la independencia de la Fed -el banco central más importante del mundo- para fijar la política monetaria de Estados Unidos sin la influencia indebida de funcionarios electos como Trump, que preferirían costos de endeudamiento más baratos por su atractivo político.

Powell -nombrado en la presidencia de la Fed por Trump en 2018- completará su mandato en mayo, pero no está obligado a irse, y una serie de analistas vieron el último movimiento del Gobierno como algo que eleva las probabilidades de que se quede como muestra de desafío.

La medida -que se conoce unas dos semanas antes de que el intento de Trump de despedir a otra funcionaria de la Fed, la gobernadora Lisa Cook, se argumente ante la Corte Suprema- fue recibida con una reacción cauta en Wall Street.

Los inversores han estado observando el enfrentamiento entre Trump y la Fed desde que Trump fue elegido para un segundo mandato en noviembre de 2024 con la promesa de mejorar la asequibilidad para los estadounidenses después de una racha de alta inflación.

La investigación y la punzante respuesta de Powell intensifican bruscamente una disputa que corre el riesgo de poner en jaque la independencia de la Fed, un pilar de la política económica estadounidense y una piedra angular de su sistema financiero, dijeron inversores.

El dólar estadounidense registró el lunes su mayor caída en tres semanas. El oro se disparó a máximos históricos, los futuros de las acciones estadounidenses cayeron y los mercados descontaron una probabilidad ligeramente mayor de recortes de las tasas de interés a corto plazo.

"Las revelaciones de esta noche marcan una escalada dramática en el esfuerzo del Gobierno para patear por debajo de la mesa a la Fed, y podría desencadenar una serie de consecuencias no deseadas que van directamente en contra de los objetivos declarados del presidente Trump", dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay en Toronto.

AMENAZAS Y PRESIONES CONSTANTES

La más reciente amenaza de los funcionarios de Trump fue revelada a última hora del domingo por Powell, quien dijo que la Fed había recibido citaciones del Departamento de Justicia la semana pasada en relación con los comentarios que hizo ante el Congreso el verano boreal pasado sobre los sobrecostos de un proyecto de renovación de un edificio de 2.500 millones de US$ en el complejo de la sede de la Fed en Washington.

"El viernes, el Departamento de Justicia entregó a la Reserva Federal citaciones del gran jurado, amenazando con una acusación penal relacionada con mi testimonio ante el Comité Bancario del Senado el pasado mes de junio", dijo Powell. "Siento un profundo respeto por el Estado de Derecho y por la rendición de cuentas en nuestra democracia. Nadie -y menos aún el presidente de la Reserva Federal- está por encima de la ley."

"Pero esta acción sin precedentes debe verse en el contexto más amplio de las amenazas del Gobierno y la presión en curso" para bajar las tasas de interés y, más ampliamente, para tener más poder de decisión sobre la Fed, dijo.

"Esta nueva amenaza no tiene que ver con mi testimonio del pasado mes de junio ni con la renovación de los edificios de la Reserva Federal. No se trata de la función de supervisión del Congreso (...) Son pretextos. La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente".

Trump dijo el domingo a NBC News que no tenía conocimiento de las acciones del Departamento de Justicia. "No sé nada al respecto, pero ciertamente no es muy bueno en la Fed, y no es muy bueno en la construcción de edificios", dijo Trump.

Un portavoz del Departamento de Justicia no quiso hacer comentarios sobre el caso, pero añadió: "La fiscal general ha dado instrucciones a sus fiscales federales para que den prioridad a la investigación de cualquier abuso del dinero de los contribuyentes". (Información de Howard Schneider, Ann Saphir y Michael Derby; información adicional de Saqib Ahmed en Nueva York; edición en español de Javier López de Lérida)