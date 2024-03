WASHINGTON (AP) — Apenas unos días después de que su nuevo equipo directivo tomara el timón del Comité Nacional Republicano, los representantes de Donald Trump están despidiendo a docenas de empleados en departamentos clave en una agresiva toma de posesión que consolida el control del expresidente sobre la maquinaria política y de recaudación de fondos del partido.

Más de 60 personas fueron despedidas en total, incluidos empleados de alto nivel en las divisiones política, de datos y de comunicaciones de la sede del comité en Washington. Los recortes también incluyeron a personal que gestionaba los reconocidos centros comunitarios del comité, que estaban centrados en formar lazos con grupos minoritarios en algunos estados de tendencia demócrata.

La reestructuración fue confirmada por varias personas con conocimiento directo de los despidos, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar la iniciativa de forma pública.

La representante Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, celebró las noticias de los despidos y sugirió que enviaban un mensaje sobre la dirección del partido.

“¡Ahora MAGA controla el Partido Republicano!”, escribió Green en X, empleando las siglas en inglés del movimiento “Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo” de Trump. “¡Seguiremos necesitando la ayuda de todo el mundo para llegar a la meta! No se cansen”.

Los representantes de Trump anunciaron grandes cambios la semana pasada cuando los miembros del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) se reunieron en Houston para aprobar al equipo directivo que ha elegido, que incluye a su nuera, Lara Trump, como copresidenta del comité. Michael Whatley, expresidente del Partido Republicano en Carolina del Norte, sustituyó a Ronna McDaniel en la presidencia.

Los recortes están diseñados para eliminar puestos duplicados conforme la campaña de Trump y el RNC empiezan a convertirse básicamente en la misma organización, dijo Chris LaCivita, asesor de campaña de Trump y que se convirtió en jefe de personal del comité tras la votación del viernes.

“Estos son los republicanos aligerando”, dijo LaCivita el lunes por la noche.

Los trabajadores fueron informados de los recortes el lunes por la tarde en un email del nuevo jefe de operaciones del comité, Sean Cairncross, que ofreció a la gente la oportunidad de volver a aplicar a sus puestos.

El email, al que tuvo acceso The Associated Press, indicaba que los que decidieran no pedir sus antiguos empleos tendrían que marcharse a final de marzo. Sin embargo, otros empleados recibieron instrucciones de dejar sus puestos de inmediato el lunes por la tarde.

Politico informó en primer lugar de los despidos.

La campaña de Trump y el comité del partido han trabajado de cerca en elecciones pasadas, pero la nueva reestructuración supone un nivel de integración sin precedentes entre la campaña del expresidente y la estructura formal política y recaudación de fondos del partido, que se encarga de ayudar a republicanos a ganar elecciones en todos los niveles. Podrían pasar semanas hasta que el alcance de los cambios esté claro.

Consciente de las preocupaciones internas sobre el compromiso del comité con Trump, LaCivita dijo la semana pasada que “ni un centavo del dinero del RNC” iría a pagar las crecientes costas legales de Trump.

En su mensaje de despedida el viernes, McDaniel insistió en que el Partido Republicano debe unirse para derrotar al presidente, Joe Biden, en otoño. Dijo que su mayor preocupación era la “cohesión interna” de cara a los comicios.

“Tenemos que dejar de atacar a otros republicanos”, dijo. “Si nos pasamos el tiempo atacándonos entre nosotros, garantizamos que los demócratas van a ganar”.