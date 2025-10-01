El equipo femenino de K1 se queda cerca del podio en el Mundial de Slalom Olímpico

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El equipo femenino de K1 formado por Maialen Chourraut, Laia Sorribes y Leire Goñi estuvo cerca este miércoles de conseguir la medalla de bronce durante los Campeonatos del Mundo de Piragüismo Slalom Olímpico que se están disputando en Sidney (Australia).

La patrulla liderada por la triple medallista olímpica se quedó a las puertas del podio por culpa principalmente de una penalización de dos segundos en la puerta 2 del recorrido y que les privó de un valioso bronce. Al final, Chourraut, Sorribes y Goñi finalizaron cuartas, lejos del oro que ganaron las checas, pero a menos de dos segundos del tercer lugar que ocuparon las eslovenas.

En la modalidad masculina, no hubo tan buen resultado con Miquel Travé, Pau Echaniz y David Llorente. El equipo nacional concluyó lejos de la medallas, en la décima posición, a más de seis segundos de la patrulla francesa, campeona del mundo, tras penalizar en las puertas 2 y 12.

Además, en la jornada de este miércoles también se llevaron a cabo las clasificatorias de K1 individual. En la femenina, la mejor fue Leire Goñi, en el vigésimo puesto, justo por delante de Leire Sorribes, mientras que Maialen Chourraut, penalizada por un toque en la puerta 2, se metió en semifinales con el vigesimoctavo mejor registro.

En la competición masculina, Miquel Travé fue el mejor español con el noveno crono, a 1,35 segundos del vencedor tiempo, y estará acompañado por Pau Echaniz, que pasó el corte con el decimonoveno registro. En cambio, David Llorente, campeón del mundo el lunes en la contrarreloj de kayak cross, se quedó fuera tras saltarse la puerta 18 cuando iba realizando un buen descenso.