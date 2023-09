Con un punto aportado por el argentino Francisco Cerúndolo, el equipo del Resto del Mundo se adelantó el viernes 4-0 ante el Europeo en la primera jornada de la Laver Cup, el torneo de exhibición impulsado por Roger Federer.

El maestro suizo fue entrevistado en la noche sobre la misma cancha de Vancouver (Canadá) para conmemorar el aniversario del último partido de su extraordinaria carrera, disputado en la pasada Laver Cup haciendo pareja de dobles con su eterno rival y amigo Rafael Nadal.

"Ha sido un gran año", dijo Federer antes de echar la vista atrás hasta su adiós en la pasada edición en Londres. "Creo que la despedida fue hermosa. Fue perfecta, emotiva. No creo que el momento pudiera haber sido más bonito".

"Llevaba años temiendo ese momento", reconoció Federer al ex tenista Jim Courier. "A veces no recordamos cómo se marcharon los héroes del tenis, solo las grandes cosas que hicieron, y temía que mi final no fuera bueno, y fue lo contrario, fue genial".

"Por supuesto hecho de menos todo sobre el juego. Los momentos emocionantes en la pista, alzar trofeos, los aficionados", afirmó el suizo dejando la puerta abierta a ser capitán del Equipo Europeo en el futuro.

"No creo que de inmediato pero estoy abierto a las idea", respondió Federer a la pregunta del actual capitán, Björn Borg. "Quiero devolver al juego de alguna manera y ser capitán de la Laver Cup sería una de esas formas".

La entrevista a Federer fue el broche a una primera jornada en la que el equipo mundial tuvo un inicio soñado en su primera defensa del título de las seis ediciones de la competición.

Después de la histórica cita del año pasado, donde el Resto del Mundo se impuso por primera vez, esta edición está marcada por la ausencia de los cinco primeros del ranking mundial: Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Rune y Tsitsipas.

- Victoria de argentino Cerúndolo -

En el primer triunfo de un argentino en esta competición, Francisco Cerúndolo se impuso 6-3 y 7-5 al español Alejandro Davidovich en la pista del Rogers Arena.

"Es muy divertido jugar aquí. He disfrutado mucho. Me sentí muy cómodo desde el principio del partido", afirmó el tenista de Buenos Aires.

"Jugar aquí frente a Roger, John (McEnroe), Björn es increíble para mí. Debería estar viéndoles a ellos, no ellos a mí", afirmó el argentino, que este año llegó a los octavos de final en la arcilla de Roland Garros y alzó un título en la hierba de Eastbourne (Reino Unido).

"La victoria de Francisco significa mucho porque sí, tenemos un equipo predominantemente estadounidense, pero él hizo su trabajo", le reconoció McEnroe, capitán del equipo. "Tiene uno de los mejores y más duros golpes de derecha en este juego y hoy lo demostró".

A sus 25 años, Cerúndolo es el segundo tenista argentino en participar en la Laver Cup después de Diego Schwartzman, quien encajó tres derrotas en las ediciones de 2018, 2021 y 2022.

- Tensión entre Auger-Aliassime y Monfils -

El duelo inaugural del torneo enfrentó a dos grandes promesas del circuito, el estadounidense Ben Shelton y el francés Arthur Fils, de 20 y 19 años.

El jugador de Atlanta se impuso por 7-6 (7/4) y 6-1 demostrando que sigue plena forma tras su espectacular recorrido en el Abierto de Estados Unidos, donde solo fue frenado por Djokovic en semifinales.

En la sesión nocturna, el canadiense Felix Auger-Aliassime dio una alegría a los aficionados locales al vencer por un claro 6-4 y 6-3 al veterano francés Gael Monfils en un partido con algunos intercambios acalorados.

El local Auger-Aliassime se molestó con Monfils por algunos de sus gestos para divertir al público y preguntó al juez si pensaba aplicar las reglas de un juego de ATP.

"A veces las cosas se ponen tensas en la pista", dijo después Auger-Aliassime. "Al final sólo gana uno, así que intentas mantener la calma y al mismo tiempo defenderte".

En el cierre, los estadounidenses Frances Tiafoe y Tommy Paul completaron la barrida para el equipo mundial en el partido de dobles ante Fils y al ruso Andrey Rublev, por marcador de 6-3, 4-6 y 10-6.

Después de perder los siete primeros sets del día, Fils y Rublev lograron el primer parcial para el equipo europeo pero acabaron sucumbiendo en el 'tiebreak' frente a la pareja estadounidense.

Los partidos del viernes entregan un punto al equipo ganador, los del sábado dos y los del domingo tres. El título se otorgará al primer combinado que alcance 13 puntos.

Resultados del viernes en la Laver Cup:

Ben Shelton (Resto del Mundo) derrotó a Arthur Fils (Europa) 7-6 (7/4), 6-1

Francisco Cerúndolo (Resto del Mundo) a Alejandro Davidovich (Europa) 6-3, 7-5

Felix Auger-Aliassime (Resto del Mundo) a Gael Monfils (Europa) 6-4, 6-3

Frances Tiafoe/Tommy Paul (Resto del Mundo) a Andrey Rublev/Arthur Fils (Europa) 6-3, 4-6, 10-6

Gbv/zm