El escándalo del beso no consentido de Luis Rubiales a la jugadora Jenni Hermoso sumió al fútbol español en una situación caótica y provocó una oleada de indignación internacional.

He aquí una cronología del desarrollo del escándalo, desde la conquista del Mundial femenino por parte de España el 20 de agosto hasta la dimisión de Rubiales este domingo 10 de septiembre.

- Título histórico -

Por primera vez, la selección femenina española se proclama campeona del mundo en categoría absoluta. Lo consigue en Sídney, venciendo a Inglaterra por 1-0 en la final del torneo más seguida de la historia.

El triunfo tiene un cierto gusto a revancha para el seleccionador Jorge Vilda, que había tenido que enfrentarse en los meses anteriores a una renuncia de quince jugadoras, descontentas con sus métodos y su gestión.

En el palco de honor, Luis Rubiales, patrón del fútbol español, está eufórico. De pie, a menos de dos metros de la reina de España, Letizia, y de la infanta Sofía se agarra sus genitales como gesto de celebración.

- el beso -

En la ceremonia de entrega de medallas, el presidente de la Federación agarra con sus manos la cabeza de Jennifer Hermoso, la número 10, y le besa de repente en los labios, delante de las cámaras de todo el mundo.

La imagen se hace pronto viral y empieza a generar indignación en todo tipo de ámbitos, incluidos los políticos.

- "No me ha gustado" -

Durante un directo en Instagram difundido desde los vestuarios, donde se le ve muy sonriente, Jenni Hermoso es preguntada por el beso y dice: "¡No me ha gustado, eh!".

Unas horas después, la Federación Española hace llegar a la prensa unas declaraciones atribuidas a la jugadora según las cuales se trataba de "un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial".

En un primer momento, Rubiales no calibró la gravedad de la situación: "No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos (...) No estamos para gilipolleces".

Después se disculpó en un vídeo, estimando que el gesto no tuvo "mala fe" pero que pedía perdón ante el "revuelo" generado "si hay gente que se ha sentido por esto dañada".

- Oleada de condenas -

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, denunció el martes 22 de agosto lo que consideraba "un gesto inaceptable" y estimó que las disculpas de Rubiales "no son suficientes" y "no son adecuadas".

Las condenas se multiplican, desde la Asociación de Futbolistas Españoles pasando por entrenadores, dirigentes de clubes o jugadoras, como la emblemática Megan Rapinoe. La Liga F, la liga profesional española femenina de fútbol, reclama la salida de Rubiales.

- Rubiales se aferra al cargo -

"¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir! ¡No voy a dimitir!": durante una asamblea general extraordinaria de la Federación Española, Luis Rubiales declara el viernes 25 de agosto que continúa en el puesto. El día antes, la prensa española había asegurado que iba a dimitir, por lo que la sorpresa es general.

"¿Un pico consentido es para sacarme de aquí?", preguntó a los presentes, a la vez que aludía a "un falso feminismo" y estimaba que era víctima de "un asesinato social". Insistió en que tenía la autorización de Jenni Hermoso para besarle.

- La Roja en huelga -

Jenni Hermoso abandona el silencio ese viernes 25 y dice, en un comunicado, ser "víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento" por su parte.

Las 23 jugadoras de la Roja campeona del mundo anuncian en el mismo texto que no volverán a vestir los colores del equipo nacional si no se producen cambios profundos.

- Suspensión e investigaciones -

El día siguiente, la FIFA, la instancia que dirige el fútbol mundial, suspende a Luis Rubiales por 90 días.

En España, el gobierno español recurre al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

La fiscalía española abre por su parte el lunes 28 una investigación preliminar por "agresión sexual" y el 8 de septiembre presenta una querella contra Rubiales, después de que Hermoso presentara una denuncia.

Para defender a su hijo, la madre de Rubiales se encierra el 28 de agosto en una iglesia para emprender una huelga de hambre que dura menos de tres días y que termina con una breve hospitalización.

- "Nueva etapa" y dimisión -

Los presidentes de las federaciones regionales reclaman, el 28 de agosto, la dimisión inmediata de Rubiales y solicitan "una profunda e inminente reestructuración orgánica en cargos estratégicos de la Federación para dar paso a una nueva etapa de gestión en el fútbol español".

Jorge Vilda, figura cercana a Rubiales, es despedido el 5 de septiembre. Le reemplaza al frente de la 'Roja' femenina su adjunta, Montse Tomé.

Rubiales termina por su parte por anunciar su dimisión el 10 de septiembre, en une entrevista al periodista de la televisión inglesa Piers Morgan y en una carta hecha pública y difundida por la prensa.

