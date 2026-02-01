El escándalo Epstein asesta un golpe a la princesa heredera de Noruega

La princesa heredera de Noruega, cuyo hijo será juzgado el martes por violación, se vio envuelta en otro escándalo este fin de semana después de que archivos publicados en Estados Unidos revelaran su amistad con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El nombre de la princesa heredera Mette-Marit aparece al menos 1.000 veces en los millones de nuevos documentos sobre publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos el viernes, reportó el diario noruego VG.

Los mensajes entre ambos datan de 2011 a 2014, cuando ella ya estaba casada con el futuro rey de Noruega.

En un correo electrónico, Mette-Marit le preguntó a Epstein si era inapropiado que una madre sugiriera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf.

En 2012, cuando Epstein le contó que estaba en París buscando esposa, ella le respondió que la capital francesa es buena para el adulterio pero que las escandinavas son mejores candidatas para ser esposas.

Para entonces, Epstein ya se había declarado culpable en 2008 de solicitar la prostitución a una menor. Los archivos muestran que la princesa se alojó en la casa de Epstein en Florida durante cuatro días en 2013, aunque él no estaba allí en ese momento.

Mette-Marit se refirió el sábado a su vergonzosa amistad con el financista caído en desgracia, quien se suicidó en 2019 en la cárcel mientras esperaba su juicio por delitos sexuales contra menores.

"Mostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso", declaró en un comunicado enviado a AFP por el palacio real.

La mujer de 52 años también asumió la responsabilidad de no haber investigado más a fondo los antecedentes y de no comprender con la suficiente rapidez qué tipo de persona era.

Sin embargo, en 2011 Mette-Marit le escribió a Epstein que lo había buscado en Google, añadiendo que no tenía muy buena pinta sin especificar exactamente a qué se refería y terminando la frase con un emoji sonriente.

Según el palacio real, Mette-Marit interrumpió el contacto porque sentía que este intentaba explotar su relación para acceder a otras personas de su círculo.

- Un momento difícil -

Los mensajes casi dan la impresión de que eran amigos cercanos, afirmó el historiador y experto en realeza Ole-Jorgen Schulsrud-Hansen, aunque recalcó que se desconoce el contexto en el que se escribieron.

"Esto demuestra, en cualquier caso, una falta de criterio y que todos los 'recursos de seguridad' que la rodeaban también fallaron".

El momento no podría ser peor para Mette-Marit. El martes, su hijo de 29 años, Marius Borg Hoiby, fruto de una relación que mantuvo antes de casarse con el príncipe heredero Haakon en 2001, será juzgado en el tribunal de distrito de Oslo.

Marius Borg Hoiby fue acusado de 38 delitos, incluyendo la violación de cuatro mujeres, así como agresión y delitos relacionados con drogas, que podrían acarrearle hasta 16 años de prisión.

La pareja de príncipes herederos ya ha dicho que no asistirá al juicio, que está previsto que dure siete semanas.