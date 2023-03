El escolta de Memphis Grizzlies Ja Morant, suspendido ocho partidos sin sueldo por conducta perjudicial

El escolta de Memphis Grizzlies Ja Morant fue suspendido por la NBA ocho partidos sin sueldo por conducta perjudicial para la liga, despu√©s de aparecer en redes sociales portando un arma de fuego, seg√ļn comunic√≥ la propia competici√≥n.

La franquicia de Tennessee se pronunció hace más de 10 días sobre el polémico episodio, un vídeo que él mismo compartió en su red social donde se le podía ver sujetando una pistola, cortando al jugador para los siguientes dos encuentros tras lo sucedido, aunque todavía no ha vuelto a jugar y ya encadena seis partidos fuera del equipo.

As√≠, tras ser la investigaci√≥n llevada a cabo por la competici√≥n, la NBA decidi√≥ sancionarle con ocho encuentros sin sueldo, por lo que se perder√° los dos duelos del fin de semana frente a San Antonio Spurs y Golden State Warriors y reaparecer√° este lunes ante Dallas Mavericks. Tras conocerse la suspensi√≥n, el joven jugador, de 23 a√Īos, ofreci√≥ una entrevista a ESPN para reconocer que cometi√≥ "un grave error".

"Esa pistola no era m√≠a. No es quien soy. No apruebo ning√ļn tipo de violencia, pero tomo responsabilidad plena por mis acciones. En el futuro, voy a mostrar a todo el mundo quien es Ja en realidad", se√Īal√≥.

A pesar de perderse el 10 por ciento de los partidos de la fase regular, Ja Morant est√° promediando 27,1 puntos, 6 rebotes y 8,2 asistencias en 32,5 minutos en su cuarta temporada en la NBA, en un a√Īo en el que fue elegido por segunda ocasi√≥n para el 'All-Star Game'.

