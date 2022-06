El escritor colombiano Héctor Abad, Premio Factoría Creativa en la Estación de las Letras de La Rinconada

El escritor colombiano Héctor Abad, autor del éxito editorial 'El olvido que seremos', ha recibido el Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas 2022 en la Estación de las Letras de La Rinconada --la Feria del Libro de la localidad sevillana--, según informa el Consistorio en un comunicado.

"He tomado la escritura y la lectura como un juguete, el arte es un juguete serio, los escritores podemos seguir jugando con las palabras hasta la vejez", ha destacado durante el acto de entrega del citado galardón. "Una lección de humildad, serenidad y del arte de escribir es lo que Héctor Abad Faciolince ha dado en Estación de las Letras, que inauguraba con este escritor colombiano un nuevo reconocimiento: el Premio Factoría Creativa de las Letras Iberoamericanas.

El también escritor Fernando Iwasaki, que ha sido el encargado de conducir este encuentro literario, ha explicado al público que ha acudido al Centro Cultural Antonio Gala, que "iniciamos una nueva etapa, después de nueve entregas del Premio Factoría Creativa de las Letras, con este reconocimiento a las Letras Iberoamericanas. Desde este año en adelante van a ser dos premios los que Estación de las Letras va a conceder: a un autor de España y a otro de Hispanoamérica".

De su lado, la delegada de Cultura y primera teniente alcalde del Ayuntamiento rinconero, Raquel Vega, ha sido la encargada de entregar el reconocimiento a Héctor Abad. La edil ha señalado que "nuestra Estación de las Letras se hace mayor y ha querido tender un puente entre culturas, donde honramos a este municipio a través de la figura del escritor y reconocemos su trabajo en las letras iberoamericanas".

"Este es un proyecto semilla que nació para no ser un mero escaparate de la feria del libro, trabajando con centros educativos para 'cazar' a ese lector pronto y no dejarlo escapar. En estos tres meses de letras y libros, 13 semanas de un viaje apasionante por la vida, hemos aprendido, sentido y reivindicado la Cultura. Libros que no sólo cuentan historias, sino que también sacuden la percepción que tenemos del mundo", ha destacado la concejala.

Al recoger el premio, un emocionado Héctor Abad ha asegurado sentirse "muy honrado y feliz" y, ante el fracaso, "que sí ha conocido", hay "siempre un poeta de Sevilla, Antonio Machado, que me acompaña y que cuando mis hijos fracasan o cuando alguien que quiero mucho tiene dificultades, le recito su poema 'Saber esperar', con un verso que dice: 'la vida es larga y el arte es un juguete'".

El también autor de 'Angosta' ha hablado también sobre las relaciones y la historia común de España con América y ha afirmado que "ha habido una especie de péndulo histórico en las relaciones con América latina, pero en particular de Colombia con España". Hubo un periodo "muy largo en el que todo era exaltación, españolismo, bendiciones hacia la península, y ninguna crítica".

"De eso se ha pasado a decir que España es simplemente la conquista, el genocidio de los indígenas, el horror... No pertenezco ni a la exaltación de lo hispano, ni a la diatriba contra todo lo español. Soy un mestizo que no puede renegar de sus tatarabuelos, trato de tomar lo mejor de la herencia española, de tomar esta lengua que es mi única lengua materna, la que mejor conozco, en la que pienso, en la que sueño, la que más quiero, en la que he escrito, a la que he traducido y trato también de ser crítico con el pasado, sin tratar de ocultarlo o destrozarlo", ha añadido el escritor.

Mestizaje en los géneros

Héctor Abad ha trabajado géneros como novela, ensayo, poesía y los artículos: un "mestizaje de géneros" que inició con la poesía con 13 años, junto con su amigo, Daniel Echeverría. "Me acuerdo que escribí un poema que terminaba '...y mi aparente paz estalla en guerra', como si el comienzo de la escritura fuera una pérdida de la paz". El suicidio de su amigo, hizo que dejase de escribir poesía "porque dije, yo sigo escribiendo poesía y termino matándome, entonces empecé a escribir prosa, pero siempre con el deseo de que en mi prosa hubiera algo poético".

Para finalizar, Abad ha sentenciado que a lo que se quiere dedicar el resto de su vida, lo que hace desde los 13 años, es a escribir. "No pienso jubilarme como escritor a no ser que se me desconecten del todo las neuronas, si ya dejan de publicarme o me siento muy frustrado o todo lo que escribo me parece horrible: entonces volveré a los diarios".

Tras el encuentro, el escritor se trasladó al parque Dehesa Boyal, al Sendero de la Creación donde descubrió una escultura con su nombre y que forma parte de otras ubicadas en el parque dedicadas a otros galardonados en anteriores ediciones como Irene Vallejo, Rosa Montero, Javier Cercas y Antonio Muñoz Molina, entre otros.