El escritor francovenezolano Miguel Bonnefoy galardonado con el premio Femina en París

El escritor francovenezolano Miguel Bonnefoy ganó este martes el premio Femina de novela por "El sueño del jaguar", que ya había recibido previamente el Gran Premio de Novela de la Academia Francesa en octubre.

"Es un premio que he esperado durante diez años", declaró el laureado en el Museo Carnavalet de París.

El premio Femina es otorgado por un jurado exclusivamente femenino. Nació en 1904 en contraposición con el galardón más importante de la lengua francesa, el Goncourt, que en esa época privilegiaba los escritores masculinos.

Publicado por la editorial Rivages, "El sueño del jaguar" narra una saga familiar a caballo entre Sudamérica y Francia, en la línea de otras obras de este autor de 37 años.

Hijo de una diplomática venezolana y un escritor chileno, Miguel Bonnefoy es una voz joven en la literatura francesa, con ocho libros publicados desde 2012, varios de ellos galardonados, así como un libro en italiano (2009).

"El sueño del jaguar" se llevó el Femina con cinco votos, frente a los cuatro obtenidos por Emma Becker con "Le Mal joli".

Otra sudamericana fue premiada con el Femina de novela extranjera: la chilena de origen palestino Alia Trabucco Zeran, por "Propre" (editorial Robert Laffont).

"Es un honor que 'Propre' sea la primera novela latinoamericana en recibir el premio Femina extranjero", declaró la autora.

El premio Femina de ensayo fue concedido a Paul Audi por "Tenir tête" (Stock), un ensayo sobre el antisemitismo en Francia, cuya escritura se vio profundamente impactada por los eventos en Oriente Próximo desde el ataque de hamas a Israel 7 de octubre de 2023.

"Me siento de algún modo impulsado a defender la lucha contra el antisemitismo desde una perspectiva que no es, precisamente, la de un judío, ya que no lo soy", expresó este filósofo francolibanés.

También se otorgó un premio especial al irlandés Colm Toibin por "Long Island".

Hh/jz/mb

AFP