El escritor Juan Peña recibe el XIV Premio de Poesía Hermanos Machado por su obra ‘El último poema’

Juan Peña (Paradas, 1961) ha recibido este miércoles de manos del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el XIV Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado en un acto en el Salón Colón, en el que el autor ha estado arropado además por representantes del mundo de la literatura y la cultura de la ciudad.

Su obra ‘El último poema’ le ha valido este galardón que concede el Ayuntamiento de Sevilla, en colaboración con la Fundación José Manuel Lara y al que han concurrido más de 300 poemarios.

Sanz, que ha felicitado a Juan Peña por su obra y por el premio, le ha recordado que se une "al selecto grupo de poetas que han sido merecedores de este premio, unido para siempre al nombre de los Machado y a la ciudad de Sevilla".

"Para nosotros es un honor que Juan Peña forme parte de la colección Vandalia y que la misma siga creciendo con autores como él en calidad literaria". Con estas palabras ha reconocido el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo, el trabajo de Juan Peña, quien de su lado ha mostrado su "enorme alegría", al sentir actualmente que este podría ser su "último libro de poemas".

"Más que un espaldarazo para seguir escribiendo, lo recibo como una confirmación de que acaso algo de lo que he escrito no ha estado del todo mal. Y me es muy grato sentirme tutelado por dos de los escritores, Manuel y Antonio Machado, que más me han acompañado a lo largo de mi vida", ha dicho.

La obra ‘El último poema’ ha sido reconocida entre los 311 poemarios presentados de 13 nacionalidades. El galardón, que el Ayuntamiento de Sevilla concede en colaboración con la Fundación José Manuel Lara (entidad que edita la obra ganadora en su colección Vandalia de poesía), está dotado con 4.000 euros y la publicación de la obra por esta institución.

El fallo ha tenido lugar tras la deliberación de un jurado compuesto por la edil de Cultura, Minerva Salas, en calidad de presidenta; los poetas, escritores y especialistas Jacobo Cortines, Ignacio F. Garmendia, Javier Salvago y Abelardo Linares (con voto delegado), como vocales; y el representante del Servicio de Gestión Administrativa, Economía y Cultura del ICAS, Francisco Javier Muñoz León, como secretario.

Juan Peña nació en Paradas, Sevilla, en 1961. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de Sevilla y ha trabajado como docente de lengua y literatura hasta su jubilación.

Es autor de los libros de poemas La edad difícil (1989), Viviendo con lo puesto (1995), Días cansados (1997), Los placeres melancólicos (2006) y Dura seda (2011), recogidos en la antología La misma monotonía (2013).

Posteriormente ha publicado los libros Destilaciones (2016), Palo cortado (una selección de sus letras flamencas, 2018), El poema extranjero (una recopilación de sus traducciones, 2018) y Yacimiento (2021). Con El último poema ha ganado el XIV Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos Machado.

Europa Press