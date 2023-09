La obra se presenta el martes 10 de octubre a las 19.00 horas

MADRID, 27 Sep. 2023 (Europa Press) -

El escritor venezolano afincado en Madrid Víctor Vegas medita acerca del dolor en 'Münsterlingen en otoño', obra de teatro que se publica bajo el sello editorial VdB, que cuenta con prólogo del filósofo y ensayista Jorge Freire.

Ambientada en el otoño de 1980, la obra cuenta la historia de Lita Font, pintora española de vanguardia residenciada en Berlín que, tras una profunda crisis depresiva, acaba recluida en un sanatorio de Suiza.

Allí conocerá a Silvia Schmidt, la joven terapeuta que se encargará de tratarla. En un principio las mujeres chocan por sus respectivas personalidades, mientras el carácter de Lita es explosivo y caprichoso, el de Silvia es ordenado e introspectivo.

Sin embargo, después de los primeros momentos, entre ellas se establece una breve pero intensa relación que va "más allá de la relación que debería existir entre médico y paciente", según ha explicado el autor a Europa Press.

"La obra me ha servido para abordar varios temas que me interesan mucho", señala Vegas, quien explica que entre éstos se encuentran "el arte como tabla de salvación a la que se aferran las personas rotas" y "la creación como medio para exorcizar los monstruos que llevamos dentro".

Obra de teatro para dos actrices

El nuevo libro del novelista, cuentista y dramaturgo venezolano es una obra de teatro para dos actrices que se desarrolla en un sanatorio para enfermos mentales en la Suiza de inicios de la década de los ochenta del siglo pasado.

'Münsterlingen en otoño se presentará' el martes 10 de octubre a las 19.00 horas en La LiVrería (calle Espronceda, 5), un acto en el que el autor estará acompañado por la actriz, directora y productora Consuelo Trum y por el editor de VdB, Ángel Jiménez. También se realizará una lectura dramatizada de escenas de la obra dirigida por el actor y director David Hernández.

Víctor Vegas es novelista, cuentista y dramaturgo. Algunas de sus piezas de teatro han sido traducidas al inglés, italiano, griego y gallego y producidas con buena acogida de público y crítica en diversas ciudades de América Latina, Estados Unidos, Italia y España.

Sus más recientes títulos publicados son las novelas 'La edad del rock and roll' (2015) y 'Me llaman Big' (2019), la colección de relatos La naturaleza de las cosas (2018) y las obras de teatro 'Una sensación vital' (2016) y 'A Kind of Magic' (2021).