El escrutinio electoral cerrado en Portugal, Seguro gana con el 66,8%

Con el 66,8% de los votos, el socialista António José Seguro es el nuevo presidente de la República Portuguesa. André Ventura, del partido de ultraderecha Chega, se quedó con el 33,1%.

La participación fue del 50,1%. Había descendido al 39% en las presidenciales de 2021, marcadas por la pandemia de Covid-19.

Este balotaje, en cambio, estuvo marcado por las graves consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos que han afectado a Portugal en los últimos días. Aproximadamente 37.000 residentes de las zonas inundadas votarán, de hecho, solo el próximo domingo.

Los dos candidatos aún no hicieron el habitual discurso final, pero ya dejaron comentarios inmediatos.

"El pueblo portugués es el mejor del mundo, demostró un gran apego a los valores de la democracia", dijo Seguro mientras se dirigía a la sede de su comité electoral.

"El ganó, le deseo un excelente mandato; los portugueses demostraron que aún no quieren el cambio", declaró Ventura al salir de la iglesia donde había asistido a la misa el domingo por la noche. (ANSA).