El español Attaoui a la final olímpica de 800 m: "Será una carrera brutal"

El atleta español Mohamed Attaoui se clasificó este viernes a la final de los 800 metros de los Juegos Olímpicos de París, en el Estadio de Francia.

Attaoui, vigente subcampeón de Europa de la distancia, fue cuarto en su serie, pero podrá pelear por las medallas en sus primeros Juegos Olímpicos después de haber marcado el cuarto mejor tiempo en el conjunto de las semifinales (1:43.69).

Se clasificaban a la final los dos primeros de cada serie y dos repescados, los que tuvieran mejor crono entre los restantes, y por esa segunda vía pudo clasificarse el plusmarquista español de la doble vuelta de pista.

"La final será una carrera brutal. El nivel que hay en el ocho [800 metros] ya se ve que es increíble", explicó Attaoui en su paso por la zona mixta al término de su semifinal.

"Siento que hoy he corrido muy mal. Tras el toque de campana [que marca el inicio de la última vuelta] pude adelantar unas plazas por el interior, pero luego me encontré un poco encerrado", explicó. "No veía hueco pero al final tuve que abrirme por fuera y bracear, bracear todo lo posible y meter la cabeza para colarme en esa final", señaló.

"La verdad es que quería clasificarme por posición [uno de los dos primeros puestos de su serie], pero bueno, como sea ya da igual. Lo importante es estar en esa final y saber que mañana será una carrera diferente", sentenció.

El atleta de 22 años, nacido en Marruecos pero llegado a España en 2007 con seis años de edad, había logrado el miércoles el tercer mejor tiempo en la primera ronda.

Peor suerte corrió el mexicano Jesús Tonatiú López, último en su serie con un tiempo de 1:50.38.

"No ha sido lo que esperaba. Es mi segunda semifinal olímpica, por ese lado podría decir que estoy contento, pero realmente quería la final y mi desempeño no fue ni siquiera aceptable. Habrá que ver qué maneras tenemos para recuperarnos y mejorar", dijo a la AFP el atleta de Hermosillo, que había entrado a semifinales ganando su repechaje después de no lograr superar la primera ronda.

El mejor tiempo en las semifinales fue para el subcampeón del mundo de los 800 m en 2023, el keniano Emmanuel Wanyonyi (1:43.32).

