El español Augusto Fernández se proclama campeón mundial de Moto2

El español Augusto Fernández (Kalex) se proclamó este domingo campeón del mundo de Moto2 tras el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de la categoría, que ganó su compatriota Pedro Acosta (Kalex).

Fernández fue segundo en el circuito de Cheste, en la provincia de Valencia, por detrás de Acosta, mientras el italiano Tony Arbolino (Kalex) entró en tercera posición.

Augusto Fernández (25 años) fue campeón del mundo incluso antes de terminar la carrera, desde el momento en que su competidor japonés Ai Ogura (Kalex), que aspiraba también al título, se fue al suelo en la octava vuelta, dejando la corona mundial en bandeja al español.

"Es increíble, no tengo palabra para describirlo. Sólo quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado, aún no me lo creo", dijo Fernández tras la carrera.

"He intentado ganar esta carrera, pero Pedro ha ido increible, sabía que iba a ir muy rapido, pero contento con este podio", añadió el piloto español.

Ogura y Fernández llegaba a Cheste con sólo 9,5 puntos de diferencia entre los dos.

El japonés se queda con el subcampeonato mundial, mientras al tercer cajón del podio se subió el también español Aron Canet (Kalex).

Con el título de Augusto Fernández, España se queda con las dos coronas de 2022 en las categorías inferiores a la MotoGP, ya que en Moto3 se proclamó campeón Izan Guevara.

Gr/dr

AFP