El español Davidovich señala a "borrachos ignorantes" entre el público de Melbourne

El tenista español Alejandro Davidovich Fokina tachó de "borrachos ignorantes" a una parte del público que trató de desestabilizarlo durante su largo partido de cinco sets ante Reilly Opelka este miércoles en el Abierto de Australia.

Davidovich, número 14 del mundo, señaló con el dedo y gesto enfadado a los espectadores de las primeras filas de la pista Kia Arena cuando perdía 2-1 ante su rival estadounidense en el cuarto set.

El juez de silla se acercó para pedir calma a los espectadores.

"Esto puede pasar aquí y en cualquier lugar del mundo", expresó el español de 26 años en alusión al comportamiento de un sector del público.

"Había cuatro borrachos ignorantes contra los que no puedo hacer nada. Nada más".

El origen de la polémica estuvo en los aplausos de los aficionados cuando Davidovich resbaló y se lastimó el tobillo.

Pero el tenista de origen ruso rió el último al vencer finalmente a su rival estadounidense 6-3, 7-6 (7/3), 5-7, 4-6, 6-4.

En tercera ronda se verá las caras con el también estadounidense Tommy Paul.