El español Edgar Canet gana la primera etapa en motos del Rally Dakar

El joven español Edgar Canet, ya ganador del prólogo el sábado, se impuso este domingo en Yanbu, Arabia Saudita, en la primera etapa del Rally Dakar 2026 en la categoría de motos y se afianzó como líder de la clasificación general.

El piloto de KTM se convirtió a sus 20 años el sábado en el ganador más joven en motos de una etapa en el legendario rally. Se benefició de la descalificación del botsuano Ross Branch (Hero), quien había marcado el mejor tiempo al término de los 305 kilómetros de especial, pero fue penalizado con seis minutos por exceso de velocidad en una zona limitada.

Como la víspera, Canet superó a su compañero en el Red Bull KTM Factory Racing y vigente campeón, el australiano Daniel Sanders, segundo también en la general a un minuto y cinco segundos del español.

El estadounidense Ricky Brabec (Honda) completó el podio y está a 1'37" del líder, mientras que Branch cayó a la séptima posición de la clasificación, a casi cinco minutos.