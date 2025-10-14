El español Joel Esteban sustituirá en Moto 3 a Dennis Foggia en el GP de Australia por una neumonía

MADRID, 14 Oct. 2025 (Europa Press) -

El piloto italiano del CFMOTO Gaviota Aspar Team de Moto3 Dennis Foggia se perderá el GP de Australia por una neumonía que le impide viajar a la primera de las dos últimas carreras fuera de Europa del Mundial de Moto3 y le sustituirá el piloto español del Aspar Team Junior Joel Esteban.

Foggia se encuentra actualmente en un hospital italiano, cuyos médicos han aconsejado que no viaje en los próximos días. Así, será el español Joel Esteban, que debutó en el circuito de Phillip Island el año pasado con una carrera en la que se quedó a las puertas de la zona de puntos, el que se suba a la Moto3 del equipo de Aspar. Actualmente, Esteban es tercero del JuniorGP, a un punto del segundo.