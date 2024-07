El español Jorge Prado roza la victoria en el MXGP de Loket

El piloto español Jorge Prado, del Red Bull GasGas Factory Racing, ha conseguido este fin de semana tres segundos puestos en el Gran Premio de Loket (República Checa), decimotercera parada del Campeonato del Mundo de motocross, y ha mantenido la presión sobre el esloveno Tim Gajser (Gariboldi Honda), su gran rival por la clasificación general.

En las laderas de la pintoresca región de Karlovy Vary, el neerlandés Jeffrey Herlings (Red Bull KTM Factory Racing) había sido el más rápido de los entrenamientos por delante de Prado y Gajser. Pero este orden se cambió en la manga clasificatoria, dándole al esloveno los 10 puntos de ganador frente a los nueve de Prado y los ocho de Herlings.

Ya en la primera manga, Prado lideró buena parte de la carrera hasta ceder ante el empuje de un Herligns que parecía el más rápido. En la segunda manga, no obstante, el escenario cambió y Prado logró su decimosegundo 'holeshot' para volver a dominar la manga, por delante de un Gajser que siguió cerca hasta que tocó lidiar con pilotos doblados.

Uno de esos pilotos bloqueó a Prado en la curva de meta y el esloveno aprovechó para adelantarle y marcharse hacia un nuevo triunfo, mientras que el lucense se conformó con un segundo puesto que le valía también el segundo peldaño del podio final.

La 'pimienta' en esta manga la puso Herlings, quien tras caerse en la segunda curva remontó con fogosidad hasta el cuarto puesto, para sellar su tercer puesto en el cajón. Así, Prado sigue en lugares nobles y metido en la lucha por el título pese a ceder dos puntos en territorio checo.

"No estoy contento porque tampoco me he encontrado del todo a gusto en la pista. He hecho tres segundos puestos en el fin de semana y seguimos metidos en la lucha, pero no me gusta ceder puntos. Ahora viene la arena de Lommel y espero poder hacer allí una buena carrera", dijo Prado, en declaraciones facilitadas por su equipo de prensa.

En la clase MX2, el triunfo fue para el neerlandés Kay de Wolf, líder del Mundial. Aunque realizó malas salidas, terminó ganando a sus máximos adversarios de cara al título, el alemán Simon Längenfelder y el belga Lucas Coenen. Buen papel tuvieron los españoles Oriol Oliver y David Braceras, que en el 'top 10' acabaron respectivamente noveno y décimo.

Europa Press