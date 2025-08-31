El español José Riveiro es despedido como técnico del Al Ahly egipcio

LA NACION

El gigante egipcio y africano Al Ahly destituyó a su entrenador español José Riveiro este domingo, después de perder 2-0 ante el Pyramids en el derbi de El Cairo.

El marroquí Walid el Karti marcó los dos goles del Pyramids, vigente campeón de la Champions africana.

Esta derrota deja al Al Ahly en 13ª posición de 21 equipos con cinco fechas disputadas.

Riveiro llegó al equipo de la capital egipcia procedente del Orlando Pirates de Sudáfrica, con el que concluyó contrato el pasado mes de mayo.

Con el Al Ahly solo ha logrado una victoria en partido oficial.

En el reciente Mundial de Clubes de la FIFA de Estados Unidos, el Al Ahly de Riveiro fue eliminado en la fase de grupos, con un balance de dos empates (Inter Miami y Oporto) y una derrota (Palmeiras).

