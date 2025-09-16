El español Llopis pasa a la final mundial de 110 m vallas, Holloway fuera

El español Quique Llopis, cuarto el año pasado en los Juegos Olímpicos, se clasificó para la final de este mismo martes en los 110 metros vallas del Mundial de Tokio, mientras que el defensor del título, el estadounidense Grant Holloway, quedó eliminado.

Llopis fue segundo en su manga de semifinales, con un tiempo de 13 segundos y 29 centésimas, lo que le permitió lograr una de las plazas automáticas para la final, donde buscará su primera medalla mundial.

En caso de lograrlo, España volvería al podio de esta prueba en un campeonato mundial, tres años después del bronce de Asier Martínez en Eugene 2022, y seis años después del bronce de Orlando Ortega en Doha 2019.

En el global de los competidores de semifinales, Llopis obtuvo el octavo mejor registro de los ocho finalistas.

El más rápido de las semifinales fue el jamaicano Tyler Mason (13.12), por delante del favorito estadounidense Cordell Tinch (13.16).

Sin embargo, causó decepción el desempeño del también estadounidense Grant Holloway, campeón mundial y olímpico de la prueba, que no atraviesa su mejor temporada. Quedó eliminado tras ser apenas sexto en la tercera semifinal.

dr/jvb