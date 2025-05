El español Oliver Laxe irrumpe en la carrera por la Palma con la singular "Sirat"

El español Oliver Laxe irrumpió este jueves en la carrera por la Palma de Oro en Cannes con "Sirat", una "road movie" de aires apocalípticos ambientada en Marruecos.

La jornada también estuvo marcada por el homenaje a una fotógrafa palestina fallecida en Gaza, objeto de un documental.

"Sirat" es la cuarta película de competición estrenada en este 78º Festival de Cannes, una obra singular protagonizada por el actor Sergi López y rodada en el desierto a ritmo de música tecno.

Un padre (Sergi López) busca a su hija desaparecida en una fiesta de música tecno en el desierto junto a su otro hijo menor.

Ambos deciden seguir los pasos de un pequeño grupo de adeptos a esa clase de fiestas ilegales, las "raves", en un viaje hacia el sur de Marruecos con aires de "Mad Max".

El "road trip" pronto da un vuelco trágico, que cambiará la vida de todos sus participantes.

Laxe, de 43 años, conoce bien el certamen francés porque todas sus películas han pasado por la Croisette. Su ópera prima, "Todos vosotros sois capitanes" (2010), así como "Mimosas" (2016) obtuvieron premios en varias secciones paralelas y "O que arde" (2019) sobresalió en Una Cierta Mirada.

"Me gusta meditar la muerte, creo que es la mejor manera de encarar la vida y de crecer", explicó Laxe en una entrevista con AFP.

"El guión es una botella al mar. El guión necesita de la fe. Y en esto Oliver es muy fuerte" aseguró por su parte López.

Laxe visitó comunidades marginales a la búsqueda de los actores para su "road trip". Los jóvenes que interpretan "Sirat" son amateurs, algunos tullidos, otros con un difícil pasado a sus espaldas.

"Hay gente que va a disfrutar de la libertad con la que la hemos hecho. Y otra gente que no va a entenderlo", reconoció el director.

Laxe compite con otra compatriota, Carla Simón, y su "Romería", un viaje de recuerdos familiares, cuyo estreno será la semana que viene.

Es la primera vez que hay dos cineastas españoles en liza desde 2009, cuando Pedro Almodóvar y Isabel Coixet coincidieron en la selecta lista.

- Película policial francesa -

El otro filme en competición que se presentó este jueves es el drama policíaco francés "Dossier 137", de Dominik Moll, que desgrana las acusaciones de violencia de las fuerzas de seguridad en París durante los meses de protestas de los "chalecos amarillos" contra el gobierno de Emmanuel Macron.

En total, 22 filmes aspiran al máximo galardón.

Esta tercera jornada del festival también estuvo marcada por el homenaje a la fotoperiodista palestina Fatima Hassouna, fallecida a los 25 años en un bombardeo israelí en Gaza el 16 de abril.

Hassouna es la protagonista del documental "Put Your Soul on Your Hand and Walk" (Pon tu alma en tu mano y camina), de la cineasta iraní Sepideh Farsi, proyectado el jueves por la noche en la sección paralela de cine independiente ACID.

Un día antes de su muerte, la fotógrafa supo que la cinta había sido seleccionada para Cannes.

Hasta el final, Farsi, de 60 años, creyó que la joven "iba a venir, que la guerra iba a terminar", explicó a AFP hace unos días en una entrevista. "Nos equivocamos al creerlo, la realidad nos ha superado".

En el documental se ven los intercambios por videoconferencia entre la directora, refugiada en París, y la fotoperiodista, en su casa en Gaza.

Su muerte, y la de toda su familia, excepto su madre, en el bombardeo israelí, conmocionó al mundo del cine.

En la ceremonia de apertura, la presidenta del jurado, la francesa Juliette Binoche, rindió homenaje a la joven fotógrafa que "debería estar aquí entre nosotros".

Binoche se sumó este jueves a una carta abierta del mundo del cine, firmada por cerca de 400 personalidades, entre ellas Pedro Almodóvar o Alfonso Cuarón, que denunció la guerra de Gaza y exigió el fin de los ataques israelíes.

