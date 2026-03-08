El español Óscar García, nuevo entrenador del Ajax Ámsterdam

El español Óscar García fue nombrado entrenador del Ajax Ámsterdam en reemplazo de Fred Grim, que había sucedido en noviembre a John Heitinga, despedido por malos resultados, anunció el domingo la formación neerlandesa.

Exentrenador de Brighton, Saint-Etienne, Celta de Vigo o Chivas Guadalajara, entre otros, Óscar García (52 años) estaba a cargo del equipo B del Ajax y tendrá como misión dar lustre a un monumento del fútbol que atraviesa un momento de declive.

El Ajax, 36 veces campeón de Países Bajos, no gana su liga desde 2022 y actualmente es apenas quinto, a 24 puntos de su gran rival y líder, el PSV Eindhoven.

El sábado, el Ajax sufrió una derrota 3-1 en Groningen, un revés que terminó condenando a Fred Grim.

"Óscar va a terminar la temporada. Los próximos meses son muy importantes para el club. Nos quedan ocho partidos por jugar y tenemos que conseguir lo máximo posible", explicó Jordi Cruyff, hijo del legendario Johan Cruyff y director técnico del Ajax desde enero.

Grim volverá ahora a la academia de formación del Ajax, precisó el club.

Óscar García tendrá como misión dejar al Ajax en el podio para poder disputar la próxima Liga de Campeones.

Detrás del PSV, el segundo puesto, que clasifica directamente para la Liga de Campeones, está ocupado por el Feyenoord, que tiene cinco puntos de margen.

El tercero de la liga de Países Bajos, que es actualmente el Twente, debe pasar por la fase previa de la Champions para tratar de llegar a la fase regular del grupo único de 36 equipos.