El español Pablo Longoria deja de ser presidente del Marsella

El español Pablo Longoria, que era presidente del Marsella desde hacía cinco años, fue reemplazado al frente del club francés por Alban Juster, designado de manera interina "presidente del directorio", comunicó el Olympique este sábado en un comunicado

"Presente en el seno del Olympique de Marsella desde hace ocho años, Alban Juster ejercía hasta ahora las funciones de director general de finanzas en el club", explicó el texto sobre este hombre de apenas 36 años

Una fuente confirmó a la AFP que Longoria había presentado su dimisión

Hace diez días, el propietario estadounidense del club, Frank McCourt, había anunciado una reorganización de la cúpula de la entidad

El director de fútbol, Medhi Benatia, que había presentado su dimisión unos días antes, había aceptado continuar en el puesto hasta junio para "pilotar el conjunto de las actividades deportivas"

Esa decisión se acompañaba de una limitación del poder de Longoria, cuyo rol debía "evolucionar hacia responsabilidades instituciones para mantener la representación del Olympique de Marsella en el seno de las instancias francesas y especialmente europeas"

Alban Juster es considerado "un hombre de confianza" del Consejo de Vigilancia del club, según una fuente del mismo

Ya asumió funciones de dirección de manera interina cuando el directivo español estuvo un tiempo suspendido la pasada temporada

Longoria, nacido hace 40 años en Oviedo, Asturias, fue nombrado presidente del Marsella en febrero de 2021, apenas unos meses después de haber llegado al equipo como director deportivo

Tenía entonces apenas 34 años y se convirtió en el presidente más joven del Marsella desde hacía un siglo

Se va del puesto con un balance deportivo correcto, con el Marsella en el podio en tres de las cuatro temporadas completas en las que él ha sido el presidente

En su etapa al frente de la entidad ha tenido que superar varias crisis, especialmente una reunión muy tensa en 2023 con hinchas, que llevaron al entonces entrenador Marcelino García Toral y a varios dirigentes a salir del club